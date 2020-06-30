Расстрел как в лихие девяностые. Кому понадобилась смерть кубанского бизнесмена

Убийца выпустил в садящегося в машину Биришева несколько пуль: в спину, живот и голову. Раны оказались смертельными. После этого нападавший запрыгнул на заднее сиденье припаркованной рядом белой "Лады-Гранта", и автомобиль дал по газам. Краснодарским оперативникам остались труп, барсетка с документами, простреленный БМВ бизнесмена, две гильзы, пуля и 28 окурков. Введённый план "Перехват" результата не дал, киллер с подельниками скрылись.

Момент убийства попал на видеокамеру © Telegram-канал "112"

Оперативники отрабатывают несколько версий, в том числе убийство на почве коммерческой деятельности Биришева или из-за его многочисленных долгов. СМИ, ссылаясь на источники в МВД, пишут, что предприниматель якобы задолжал крупную сумму одному из партнёров, занимающемуся производством роутеров и систем видеонаблюдения. Изучив кипучую деятельность погибшего, Лайф пришёл к выводу, что долги у него быть могли и другие, а недоброжелателей много.

Врачи скорой помощи боролись за жизнь предпринимателя, но это не помогло. Фото © VK.com / ЧП_Краснодар

После убийства бизнесмена в Краснодаре заговорили о возвращении лихих 90-х — таких дерзких преступлений даже на Кубани не видели давно. Всё говорит о заказном характере убийства — отмороженные исполнители, за которыми видятся заказчики — к примеру, недовольные кредиторы.

Проклятие семьи Биришевых

Нужно сказать, семья Александра Биришева уже не раз попадала в местные криминальные сводки. Его младший брат Олег сейчас скрывается от правосудия. Бывший генеральный директор ОАО "Краснодарский кирпичный завод" обвиняется в хищении средств покупателей жилья в одном из местных ЖК. Кроме того, ему вменяется уклонение от налогов и преднамеренное банкротство завода с ущербом в 279 млн руб.

Второй брат в 2012 году погиб от рук нечистоплотных владельцев автомастерской. Им приглянулась машина Игоря Биришева, поставившего свой БМВ на ремонт. Парня убили, машину продали — и с 2014 года убийцы мотают длительные сроки.

Жизнь самого убитого 29 июня Александра скучной тоже не назовёшь. Он занимался торговлей удобрениями, продуктами питания, строительством, владел издательским домом, разрабатывал компьютерные программы, предоставлял услуги, связанные с интернетом и компьютерной техникой. При этом специализированные сайты, отслеживающие экономику предприятий, пестрят предупреждениями о высоких рисках, связанных с деятельностью Биришева, — бизнес-порталы отмечают низкую надёжность его компаний и указывают на недостоверные данные о месте регистрации его предприятий. Бизнесы убитого появлялись и угасали, росли долги, регулярно возникали проблемы с партнёрами. Всё это время Биришев ходил в суды, как на работу. Однако вплоть до самой смерти главной во всех перипетиях его судьбы оставалась деятельность, связанная с компьютерами и интернетом. Боролся до последнего роутера…

Место преступления сразу после приезда полиции. Видео © LIFE SHOT

Олицетворением мытарств бизнесмена, пожалуй, может быть борьба за контроль над ООО "Реал комм" — компанией-провайдером интернета. За неё Биришев бился даже с собственной супругой Мариной. Его поражение стоило семье прибыльного бизнеса и десятков миллионов рублей. Именно за эту крайне прибыльную, в отличие от других, компанию в судах несколько лет шла нешуточная война. И в ней много странного. Началось с того, что в суде появился краснодарский предприниматель Абакар Магомедов, который заявил, что в 2012 году выкупил долю Марины Биришевой и стал собственником компании. В ответ Биришева запустила процесс с иском о признании сделки по продаже доли Магомедову недействительной, так как она была "совершена в тяжёлых обстоятельствах и на крайне невыгодных для истца условиях".

Параллельно с иском против собственной жены выступил сам Александр Биришев. Согласно материалам тяжбы, в 2012 году Марина Биришева продала свою долю мужу, благодаря чему он стал единственным собственником "Реал комм". Однако по какой-то странной причине сделка не была оформлена нотариально, и покойный бизнесмен владел ей де-факто, но не де-юре. На таком основании Биришев настаивал на признании сделки о продаже Магомедову доли супруги ничтожной.

Конечно, можно предположить, что ранее супруги жили в согласии и вопрос о доверии к действиям друг друга даже не возникал. Исследуя коммерческую деятельность четы, Лайф обнаружил, что на протяжении многих лет супруги занимались целым рядом общих проектов, в которых один выступал собственником, второй — руководителем. Но суд это не убедило.

После нескольких лет тяжб, в которых стороны пытались оспорить права друг друга, к концу 2016 года новый собственник "Реал комм" — Магомедов — назначил своего генерального директора компании Андраника Мурадяна. Пожалуй, именно с этого момента у погибшего предпринимателя началась череда неудач и провалов, жизнь складывалась, как карточный домик.

Кстати, сама Марина Биришева с 2013 года является генеральным директором в компании, предоставляющей услуги по доступу в Интернет и телефонной связи юридическим лицам "Концепт комм". А ООО оформлено на общего сына супругов — Биришева Семёна Александровича. По данным открытой базы СПАРК, в 2019 году выручка компании составила почти 24 млн рублей, а чистая прибыль — 1,3 млн рублей. Этот факт послужил поводом для пересудов, что супруги разведены, а Марина Биришева могла иметь собственные интересы в процессе по делу "Реал комм" и не только, однако источники Лайфа в МВД утверждают, что реальным директором предприятия являлся всё-таки сам Биришев.

По настоянию кредиторов началась процедура банкротства принадлежащей Биришеву компании по торговле продуктами и табаком — ООО "Планета". В 2017 году назначенный конкурсный управляющий Сабир Алахкулиев инициировал розыск должника, уклонявшегося от передачи управляющему печати и бухгалтерских документов. Но дальше очередная странность: в течение следующих двух лет судебные приставы никак не могли разыскать Биришева, и в 2019 году Алахкулиев подаёт в суд иск с требованием признать их бездействие.

Как бы то ни было, после истории с потерей "Реал комм" официально из технологичных активов у погибшего в собственности остались только ООО "Южный мост" — компания, разрабатывающая программное обеспечение, и убыточный клон "Реал комм" — ООО "Реалком-юг".

Никогда не сдавайся (пока не убили)

А тем временем предприниматель, видимо, благодаря своим наработанным связям и опыту не терял надежды перезапустить бизнес. Но что-то пошло не так — в мае 2020 года с огромными долгами и 18 судебными производствами "Реалком-юг" вступила в процедуру банкротства.

Мог ли такой поворот событий не устроить кого-то из официальных партнёров Биришева? Возможно, но, скорее, тех, кто давал деньги лично и неофициально. Сейчас у МВД есть все возможности быстро разобраться в этом вопросе, так как уже установлен предполагаемый убийца бизнесмена: это 22-летний уроженец Республики Дагестан Али Гаджимагомедов.

Белая "гранта" с номерами зелёной "нивы"

И ещё одна странность: в роковой для бизнесмена вечер очевидцы запомнили номер уезжавшей белой "Лады-Гранты" — В538АА123. Автомобиль с таким номером действительно существует, и это... "Лада... 212140 Нива" 2011 года выпуска тёмно-зелёного цвета, зарегистрированная на юридическое лицо в соседнем Ростове-на-Дону.

Номера белой "гранты" на самом деле стоят на зелёной "ниве". Фото © Avinfotelegraph.com