Арест за "слив" секрета? Почему бывшего журналиста "Коммерсанта" подозревают в государственной измене

История может оказаться серьёзнее, чем кажется на первый взгляд.

Суть претензий

Утром 7 июля в Москве сотрудники ФСБ России задержали бывшего журналиста "Коммерсанта" и газеты "Ведомости" Ивана Сафронова. После увольнения из СМИ Сафронов получил работу в "Роскосмосе", однако в социальных сетях и среди журналистов сразу вспомнили историю, из-за которой у бывшего журналиста, а ныне куратора информационной политики "Роскосмоса" могли возникнуть проблемы. Претензии у Федеральной службы безопасности могут быть самые серьёзные, поскольку речь может идти о предъявлении обвинений в государственной измене.

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В УК РФ статья 275 "Государственная измена" определяется как "шпионаж, выдача иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям сведений, составляющих государственную тайну, доверенную лицу или ставшую известной ему по службе, работе, учёбе или в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, либо оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации".

Под сведения, составляющие государственную тайну (учитывая направление работы Сафронова в "Ъ" и "Ведомостях"), подпадают и детали поставок российской военной техники за рубеж. С точки зрения важности и закона любые детали относительно цены, комплектности, сроков и любые другие детали, связанные с успешностью поставки российского оружия за рубеж, — это государственная тайна. Если чиновник или любой другой специалист, состоящий на государственной службе и подписавший документ о неразглашении этих сведений, даже случайно сообщит "третьим лицам" любые, даже самые незначительные подробности до официальных заявлений, то это будет считаться нарушением закона.

Скандал из-за Су-35

Днём 7 июля официально в ЦОС ФСБ РФ сообщили, что "Сафронов, выполняя задания одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал её представителю составляющие государственную тайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ".

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В экспертной среде задержание Сафронова связывают с двумя основными версиями. Согласно первой, сотрудники ФСБ интересуются данными о его работе в "Роскосмосе". Однако это предположение почти сразу опровергли в пресс-службе компании, заявив, что с выполнением обязанностей по нынешнему месту работы задержание советника Дмитрия Рогозина никак не связано. Вторая версия — материал Сафронова для "Ъ", в котором впервые были раскрыты детали вероятной поставки истребителей Су-35 в Египет. В материале от 18 марта 2019 года, который доступен до сих пор, со ссылкой на неназванных топ-менеджеров оборонных предприятий впервые сообщается о подписании контракта между Россией и Египтом на поставку более двух десятков тяжёлых многофункциональных истребителей Су-35. Общая стоимость контракта, заключённого ещё в 2018 году, оценивалась в $2 млрд.

В ноябре того же года госсекретарь США Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер отправили предупреждающее письмо министру обороны Египта Мухаммаду Ахмеду Заки. В нём руководители внешнеполитического и оборонного ведомств США пригрозили Египту санкциями за покупку российских истребителей. Отмечается, что письмо было отправлено в преддверии визита главы российского Минобороны Сергея Шойгу в Каир.

Напомним, что после публикации сведений о грядущем контракте подписание соглашения между Россией и Египтом было отложено на неопределённый срок из-за позиции Соединённых Штатов Америки, у которых Египет также закупает вооружение в больших объёмах.

Долгое время сам факт подписания контракта отрицался на официальном уровне, однако 16 мая 2020 года информационное агентство ТАСС со ссылкой на неназванный источник подтвердило, что на российских предприятиях действительно началось производство новейших истребителей Су-35 по контракту с Египтом от 2018 года.

Работа журналиста и утечка информации

С точки зрения важности информация о поставке тех или иных видов вооружения как внутри страны, так и за рубеж всегда вызывает интерес у журналистов. Некоторые из таких публикаций (например, "Бумаги Пентагона" в серии материалов газеты Washington Post) серьёзно влияли на новейшую историю целых стран. Публикация материалов относительно военно-технического сотрудничества между странами до сих пор вызывает интерес как у военных экспертов, так и у простых людей. Например, в том же 2019 году из-за публикации о вероятных поставках истребителей Су-35 в Турцию газетой Daily Sabah с официальным опровержением пришлось выступать министру обороны Турции Хулуси Акару.

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