В Петербурге арестовали мужчину, обвиняемого в изнасиловании двух школьниц — видео

В Санкт-Петербурге суд арестовал 27-летнего приезжего из Ставрополя, который обвиняется в изнасиловании двух школьниц. Об этом сообщается на сайте регионального управления СКР.

По данным телеканала "78", днём 4 июля злоумышленник познакомился на улице с двумя девушками 2005 и 2006 года рождения, обманом заманил их в квартиру одного из домов по набережной Чёрной речки, опоил, применил физическую силу и надругался.

После полуночи о происшествии в полицию сообщила продавец магазина подарков. В 1:30 молодого человека задержали, а несовершеннолетних доставили в больницу для освидетельствования. Врачи подтвердили, что школьницы подверглись нападению. Кроме того, у подростков диагностировали острое отравление.

Расследование дела продолжается. Следователи проверяют возможное наличие аналогичных эпизодов преступной деятельности обвиняемого.