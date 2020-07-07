Советник главы "Роскосмоса" арестован на два месяца по делу о госизмене

Советника главы "Роскосмоса", экс-журналиста "Коммерсанта" Ивана Сафронова отправили под арест на два месяца по делу о государственной измене. Так постановил Лефортовский районный суд по ходатайству следствия от ФСБ.

Напомним, Сафронов был задержан, когда выходил из подъезда. Лайф публиковал видео. Его подозревают в государственной измене. В ФСБ сообщили, что есть информация о сотрудничестве Сафронова со спецслужбой одной из стран НАТО. Другие детали пока не раскрываются.

Свидетельницей по делу Сафронова стала экс-журналистка "Медузы". У них были романтические отношения, они долго работали в одном здании.