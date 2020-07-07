Подозреваемый в госизмене советник главы "Роскосмоса" не признал вину

Общение Ивана Сафронова с адвокатами в зале суда. Видео © LIFE
Советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов, сегодня утром задержанный по подозрению в госизмене, заявил, что не признаёт вину. Сейчас подозреваемого завели в зал суда, где ему должны избрать меру пресечения.
— Вины не признаю, — цитирует Сафронова РИА "Новости".
Ранее Лайф сообщал, что сотрудники ФСБ задержали в Москве советника главы "Роскосмоса" — его подозревают в передаче секретных сведений одной из спецслужб НАТО.
Иван Сафронов занял свой пост всего около двух месяцев назад, а до этого занимался журналистской деятельностью. В "Роскосмосе" факт задержания своего сотрудника подтвердили, однако Дмитрий Рогозин заявил, что у Сафронова не было доступа к закрытой информации. Высказались о деле и бывшие коллеги Ивана — сотрудники издательского дома "Коммерсант". Они настаивают на максимальной публичности и гласности дела и называют Сафронова патриотом России. При этом обычно дела о госизмене рассматривают в закрытом режиме.