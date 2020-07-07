Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Глава СПЧ: Масса поправок к конституции пришла "из народа"

Собеседник Лайфа считает, что предыдущая редакция основного закона носила несколько учётный характер и была частично списана с западных образцов.

49

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Обновлённая Конституция Россия стала намного более "народной", чем редакция основного закона 1993 года. Так считает председатель Совета по правам человека, советник главы государства Валерий Фадеев. По его словам, в частности, именно этим обусловлены и высокая явка на общероссийское голосование, и его результаты.

Хорошая явка связана с тем, что те поправки, которые внесены в конституцию, они не юридического, не крючкотворческого характера, — рассуждает Фадеев в беседе с Лайфом. — Обсуждение, которое велось довольно долго, привело к тому, что очень много было внесено поправок от общества и от людей. И вначале, когда президент внёс предложение скорректировать конституцию, там такого количества поправок не было. Его поправки касались в основном устройства власти.

Конституция 1993 года, по мнению собеседника Лайфа, носила несколько учётный характер и была во многом списана с западных образцов. Поэтому в ней не было пунктов, связанных с семьёй, экологией, нерушимостью границ и суверенитетом, хотя сам документ 27-летней давности Фадеев находит неплохим.

Масса поправок, они прямо из общества пришли, из народа пришли, — отмечает он. Это не учётная конституция, это их конституция. Отсюда и явка высокая, отсюда и голосование за конституцию.

Напомним, 3 июля Центральная избирательная комиссия утвердила итоги общероссийского голосования по поправкам к конституции. Явка составила 67,97%. За внесение изменений в основной закон страны проголосовало 77,92% населения (57 747 288 человек), против — 21,27% от числа участвовавших в голосовании избирателей.

Выбор редакции

Loading...