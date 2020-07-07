Глава СПЧ: Масса поправок к конституции пришла "из народа"

Обновлённая Конституция Россия стала намного более "народной", чем редакция основного закона 1993 года. Так считает председатель Совета по правам человека, советник главы государства Валерий Фадеев. По его словам, в частности, именно этим обусловлены и высокая явка на общероссийское голосование, и его результаты.
— Хорошая явка связана с тем, что те поправки, которые внесены в конституцию, они не юридического, не крючкотворческого характера, — рассуждает Фадеев в беседе с Лайфом. — Обсуждение, которое велось довольно долго, привело к тому, что очень много было внесено поправок от общества и от людей. И вначале, когда президент внёс предложение скорректировать конституцию, там такого количества поправок не было. Его поправки касались в основном устройства власти.
Общероссийское голосование по поправкам к конституции
Конституция 1993 года, по мнению собеседника Лайфа, носила несколько учётный характер и была во многом списана с западных образцов. Поэтому в ней не было пунктов, связанных с семьёй, экологией, нерушимостью границ и суверенитетом, хотя сам документ 27-летней давности Фадеев находит неплохим.
— Масса поправок, они прямо из общества пришли, из народа пришли, — отмечает он. — Это не учётная конституция, это их конституция. Отсюда и явка высокая, отсюда и голосование за конституцию.
Напомним, 3 июля Центральная избирательная комиссия утвердила итоги общероссийского голосования по поправкам к конституции. Явка составила 67,97%. За внесение изменений в основной закон страны проголосовало 77,92% населения (57 747 288 человек), против — 21,27% от числа участвовавших в голосовании избирателей.