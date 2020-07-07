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"Тренеру нужно дать время". Экс-игрок "Спартака" прокомментировал Лайфу будущее Тедеско без Цорна

Валерий Кечинов поделился с Лайфом своим мнением об увольнении Томаса Цорна из "Спартака".

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Работу генерального директора всегда определяют результаты. Если его нет, то, естественно, руководство и болельщики остаются недовольными, отметил эксперт. — Этот человек отвечал за трансферную политику. Был взят в команду Тиль за 18 миллионов евро, но он так и не заиграл. В аренду взяли Шюррле, он тоже не заиграл. Фамилии можно и дальше назвать. Поэтому его и уволили.



Фото © ТАСС / Красильников Станислав

Также он считает, что главный тренер команды Доменико Тедеско, которого брал Цорн, свой пост сохранит.

Думаю, что Тедеско останется и, может, даже доработает до конца первой части следующего сезона, а там уже будут смотреть на результат. Если не будет игры, как сейчас, то он тоже будет уволен. Тренеру в любом случае нужно какое-то время давать для построения команды. Так быстро ничего не получается. Так ведь можно менять постоянно тренеров. Ему дадут время, — заключил он.

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