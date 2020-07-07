"Тренеру нужно дать время". Экс-игрок "Спартака" прокомментировал Лайфу будущее Тедеско без Цорна

— Работу генерального директора всегда определяют результаты. Если его нет, то, естественно, руководство и болельщики остаются недовольными, — отметил эксперт. — Этот человек отвечал за трансферную политику. Был взят в команду Тиль за 18 миллионов евро, но он так и не заиграл. В аренду взяли Шюррле, он тоже не заиграл. Фамилии можно и дальше назвать. Поэтому его и уволили.

— Думаю, что Тедеско останется и, может, даже доработает до конца первой части следующего сезона, а там уже будут смотреть на результат. Если не будет игры, как сейчас, то он тоже будет уволен. Тренеру в любом случае нужно какое-то время давать для построения команды. Так быстро ничего не получается. Так ведь можно менять постоянно тренеров. Ему дадут время, — заключил он.