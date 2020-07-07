Новогодние шоу и реклама помады. Как Загитова сколотила миллион долларов за год

Алина Загитова в рейтинге Forbes самых успешных звёзд шоу-бизнеса и спорта моложе 40 лет стоит особняком. Во-первых, она самая молодая из списка, во-вторых, она представляет фигурное катание, где денег по сравнению с футболом, хоккеем и ММА водится гораздо меньше. Тем не менее у олимпийской чемпионки получилось сделать так, чтобы её заработки соответствовали её спортивным достижениям. По данным Forbes, за последний год фигуристка заработала 1,1 миллиона долларов.

Зарплата и призовые

Если говорить о доходах непосредственно от спорта, то они в общем контексте, конечно, ничтожно малы. Однако именно на льду Загитова заработала себе имя, которое теперь успешно использует в других отраслях. Сезон 2019/2020 в соревновательном плане для Алины вышел не лучшим, однако и провальным его назвать нельзя. Фигуристка завоевала две медали этапов Гран-при и попала в финал. Это принесло ей суммарно 25 тысяч долларов.

У Алины сложный образ: внешне она эльф, а внутри — несгибаемый воин. Компании всегда привлекают такие сильные личности с историей. Бренды хотят транслировать свои ценности и очень ценят, когда могут передать свой нарратив через человека, звезду спорта или шоу-бизнеса Наринэ Каприэлян Старший вице-президент коммуникационного агентства PRP

Кроме того, Алина получает президентскую стипендию размером в 52 тысячи рублей, а также регулярную заработную плату от Федерации фигурного катания. Минимальный размер — 20 тысяч рублей, плюс надбавки за награды и титулы. Точный размер зарплаты неизвестен, но Алина всё-таки действующая олимпийская чемпионка, так что её бонус должен быть значительным.

Фигурные шоу

Шоу — второй очевидный вариант заработка фигуристов помимо соревнований. Илья Авербух принёс эту моду в Россию, и она настолько прижилась, что теперь в январские праздники вместо ёлок все ходят смотреть представление Навки или шоу Плющенко. Загитова в этом году впервые попробовала себя в новом амплуа, исполнив главную роль в "Спящей красавице". Это принесло ей восемь миллионов рублей. Ещё плюс один миллион — за выступление на шоу на льду настоящего озера.

Кроме того, Загитова откатала порядка 20 шоу за пределами России. В частности, в Японии, где её просто обожают. Гонорар за одно выступление олимпийской чемпионки стартовал с 10 тысяч долларов.

Рекламные контракты

Важную роль, конечно, играют и рекламные контракты. Например, японская теннисистка Наоми Осака в этом году стала самой высокооплачиваемой спортсменкой мира, заработав 37 миллионов долларов. 90% этой суммы ей принесли рекламные контракты. По тому же пути идёт и Алина.

Загитова — амбассадор японского косметического бренда Shiseido. Компания уже даже разрабатывает специальные коллекции вместе с Алиной, настолько она популярна среди потребителей бренда.

Из мира спорта Загитову в свои ряды заполучила Puma. Также фигуристка работает с производителем матрасов Airweave, Aqua Minerale, Сбербанком и "Аэрофлотом". По оценкам экспертов Forbes, эти контракты приносят Загитовой 100–200 тысяч долларов ежегодно.

Мы верим, что у неё многое ещё впереди. Да, её появление на соревнованиях — это большой PR для бренда. Когда Загитова выиграла чемпионат мира 2019 года, мы перевыполнили наши внутренние KPI в 1000 раз. Но нам удалось построить работу с атлетом так, что за время сотрудничества не было ни одного месяца, когда мы не превысили KPI по медиаотдаче. У Алины огромное количество фанатов в соцсетях. Неважно, что она делает, это очень быстро разбирается по крупицам, причём не только в спортивных СМИ Валерия Ананич PR и маркетинг-менеджер направления RTF & Basketball, PUMA Россия