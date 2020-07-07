Нет повышения — есть скандал. Сотрудница полиции обвинила начальницу в избиении

Дознаватель отдела дознания ОМВД по Александровскому району Ставропольского края Екатерина пожаловалась в правоохранительные органы на свою начальницу Ольгу, обвинив её в избиении. Однако если верить версии её коллеги, конфликт предстаёт совсем в ином свете. О спорном инциденте Лайфу рассказал источник.

24-летняя лейтенант полиции утверждает, что 35-летняя коллега во время разбирательств по одному из дел схватила её за шею и начала душить, угрожая убийством. Девушка обратилась в больницу, где ей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, позднее её госпитализировали. "Пострадавшая" настаивает на том, что майор полиции часто обзывала подчинённых и даже распускала руки, придираясь по любому поводу. В день "нападения" причиной якобы послужило то, что подозреваемый по одному из дел не приходил на очные ставки.

По версии майора полиции и начальницы отдела дознания дела обстояли иначе. Она уверена, что после выхода из отпуска подчинённая хотела получить повышение и сильно расстроилась, когда на желаемую должность назначили другого сотрудника. Она якобы начала устраивать истерики, перестала прислушиваться к руководству, посещать совещания, начала обращаться на "ты" к вышестоящей коллеге и попыталась принизить её авторитет в глазах других подчинённых, нарушая порядок в отделе. Историю с рукоприкладством майор МВД считает проявлением актёрского мастерства молодой сотрудницы. По её словам, та внезапно захлопнула дверь во время одного из разговоров и начала кричать, что её избивают. Когда же начальница вышла из кабинета, подчинённая побежала за ней, продолжая звать коллег.

По мнению главы отдела, произошедшее — не что иное, как запланированная акция против неё как руководителя. Она обращает внимание на то, что "пострадавшая" сначала обратилась в местную больницу, но там у неё никаких травм не нашли. Диагноз якобы поставили в другой больнице, куда скандалистка пришла с повреждениями.

Как стало известно Лайфу, материалы по данному происшествию уже принял Следственный комитет.