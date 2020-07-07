Госдума приняла в первом чтении законопроект о наказании чиновников за хамство

Документ предполагает отстранение от работы дерзких на язык представителей власти и штрафы в размере до 150 тысяч рублей.

Депутаты Государственной думы проголосовали в первом чтении за принятие законопроекта об административном наказании чиновников за хамство. Данный документ предусматривает отстранение от работы хама в государственных учреждениях на срок до года. Если ситуация повторится — уже до двух лет.

Кроме того, для государственных и муниципальных служащих вводятся штрафы за оскорбительное отношение к гражданам. От 50 до 100 тысяч рублей за впервые совершённое правонарушение, от 100 до 150 тысяч — за повторное.

Также поправка в закон предполагает уточнение самого понятия оскорбления. В настоящее время Кодекс об административных правонарушениях содержит следующую формулировку термина "оскорбление": "унижение чести и достоинства, выраженное в неприличной форме". Предлагается дополнить фразу словами "...и в иной унизительной, оскорбляющей общественную нравственность форме".