Госдума приняла в первом чтении законопроект о наказании чиновников за хамство
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Документ предполагает отстранение от работы дерзких на язык представителей власти и штрафы в размере до 150 тысяч рублей.
Депутаты Государственной думы проголосовали в первом чтении за принятие законопроекта об административном наказании чиновников за хамство. Данный документ предусматривает отстранение от работы хама в государственных учреждениях на срок до года. Если ситуация повторится — уже до двух лет.
Кроме того, для государственных и муниципальных служащих вводятся штрафы за оскорбительное отношение к гражданам. От 50 до 100 тысяч рублей за впервые совершённое правонарушение, от 100 до 150 тысяч — за повторное.
Также поправка в закон предполагает уточнение самого понятия оскорбления. В настоящее время Кодекс об административных правонарушениях содержит следующую формулировку термина "оскорбление": "унижение чести и достоинства, выраженное в неприличной форме". Предлагается дополнить фразу словами "...и в иной унизительной, оскорбляющей общественную нравственность форме".
Как сообщал Лайф, одним из ярких примеров хамского поведения высокопоставленного чиновника стал случай, когда бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев вынудил сотрудника МЧС России подпрыгивать за ключами от подаренной служебной машины. Вскоре президент РФ Владимир Путин снял с поста главу республики с формулировкой "В связи с утратой доверия". Позднее президент отметил, что "без уважения к людям работать нельзя".