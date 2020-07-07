Лукашенко под угрозой увольнения. Тёзку белорусского лидера могут выгнать из полиции из-за вечеринки

В отделе УВД Уватского района Тюменской области проводится служебная проверка после сообщений местных СМИ о том, что около 60 полицейских приняли участие в "антикоронавирусной" вечеринке на берегу реки Иртыш в честь Дня ГИБДД. При этом якобы организацией банкета занимался лично руководитель районного управления полиции Александр Лукашенко.
— Сегодня рано утром в Уват прибыли специалисты, которые уже начали процедуру. Если проверка найдёт нарушения, начальник отдела может даже быть уволен, — приводит слова своего источника в правоохранительных органах портал URA.ru.
Проверяющих интересует не только сам факт проведения такого банкета, но и на какие средства он мог бы быть организован.
Как сообщал Лайф, ранее в Москве был арестован Владимир Воронцов, бывший сотрудник полиции, известный благодаря созданию паблика "Омбудсмен полиции". Ему предъявлено обвинение в вымогательстве 300 тысяч рублей у экс-сотрудника правоохранительных органов. Позднее в отношении него возбудили новое уголовное дело, на этот раз — по подозрению в распространении порнографии.
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