Лукашенко под угрозой увольнения. Тёзку белорусского лидера могут выгнать из полиции из-за вечеринки

В отделе УВД Уватского района Тюменской области проводится служебная проверка после сообщений местных СМИ о том, что около 60 полицейских приняли участие в "антикоронавирусной" вечеринке на берегу реки Иртыш в честь Дня ГИБДД. При этом якобы организацией банкета занимался лично руководитель районного управления полиции Александр Лукашенко.

— Сегодня рано утром в Уват прибыли специалисты, которые уже начали процедуру. Если проверка найдёт нарушения, начальник отдела может даже быть уволен, — приводит слова своего источника в правоохранительных органах портал URA.ru.

Проверяющих интересует не только сам факт проведения такого банкета, но и на какие средства он мог бы быть организован.