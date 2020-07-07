Шнуров стал одним из сопредседателей Партии роста и сравнил себя с Трампом — видео

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Российский музыкант и новоиспечённый политик Сергей Шнуров вошёл в список сопредседателей Партии роста. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе политического объединения. Решение было принято в рамках очередного съезда членов.
Кроме Шнурова в перечень вошло ещё девять человек: президент компании ВИD Александр Любимов, телеведущий Александр Фоменко, правозащитник Александр Хуруджи, предприниматель Ксения Безуглова, руководитель компании Group-IB Илья Сачков, депутат Заксобрания Петербурга Оксана Дмитриева, экономист Евгений Коган, политик Сергей Станкевич, а также действующий руководитель Партии роста Борис Титов, которого на сегодняшнем съезде вновь переизбрали председателем.
Шнуров также недавно заявил, что стал генеральным продюсером телеканала RTVI. В ответ на вопрос Лайфа о том, как музыкант собирается совмещать продюсерскую деятельность и политику, он привёл в пример президента США Дональда Трампа, который, несмотря на президентство, также является бизнесменом.
Сергей Шнуров вступил в ряды Партии роста в феврале этого года. Кроме того, появилась информация, что артист собирается участвовать в выборах в Госдуму, однако в политической организации это опровергли. Помимо членства в партии и продюсирования телеканала RTVI, о котором музыкант заявил в конце июня, он также возродил группу "Ленинград", о прекращении деятельности которой он заявлял после вступления в Партию роста.
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