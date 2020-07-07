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Сергей Жуков рассказал, почему распался дуэт "Руки вверх!"

По словам музыканта, в какой-то момент они поняли, что уже не смогут дать ничего друг другу.

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Фото © L!FE / Кристина Зайцева

Певец Сергей Жуков рассказал, что со вторым участником группы "Руки вверх!", Алексеем Потехиным, в период совместной работы они проводили слишком много времени вместе. Музыканты виделись буквально с утра до вечера. Это и стало причиной распада дуэта.

Мы друг друга съели, — заявил он в эфире телеканала "Россия-1".

По словам Жукова, Алексей стал в какой-то момент ему "и дочерью, и женой, и другом, и подушкой, и сплетником, и грушей для битья". Музыкант добавил, что они с Потехиным уже ничего не могли дать друг другу в совместном творчестве.

Ранее Сергей Жуков рассказал, как врачи бились над лечением опухоли, возникшей у певца в результате падения после одного из концертов. По словам артиста, ему не становилось лучше даже после нескольких операций.

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