Сергей Жуков рассказал, почему распался дуэт "Руки вверх!"

Певец Сергей Жуков рассказал, что со вторым участником группы "Руки вверх!", Алексеем Потехиным, в период совместной работы они проводили слишком много времени вместе. Музыканты виделись буквально с утра до вечера. Это и стало причиной распада дуэта.

— Мы друг друга съели, — заявил он в эфире телеканала "Россия-1".

По словам Жукова, Алексей стал в какой-то момент ему "и дочерью, и женой, и другом, и подушкой, и сплетником, и грушей для битья". Музыкант добавил, что они с Потехиным уже ничего не могли дать друг другу в совместном творчестве.