Сергей Жуков рассказал, почему распался дуэт "Руки вверх!"

Певец Сергей Жуков рассказал, что со вторым участником группы "Руки вверх!", Алексеем Потехиным, в период совместной работы они проводили слишком много времени вместе. Музыканты виделись буквально с утра до вечера. Это и стало причиной распада дуэта.
— Мы друг друга съели, — заявил он в эфире телеканала "Россия-1".
По словам Жукова, Алексей стал в какой-то момент ему "и дочерью, и женой, и другом, и подушкой, и сплетником, и грушей для битья". Музыкант добавил, что они с Потехиным уже ничего не могли дать друг другу в совместном творчестве.
Ранее Сергей Жуков рассказал, как врачи бились над лечением опухоли, возникшей у певца в результате падения после одного из концертов. По словам артиста, ему не становилось лучше даже после нескольких операций.
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