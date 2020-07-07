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Боня — самая популярная в Москве. Но не участница "Дома-2", а кличка собаки

Составлен топ-15 по всему столичному региону.

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Фото © Getty Images

Составлен рейтинг самых популярных кличек собак в Москве и Московской области в 2020 году. В нём учтены данные 2000 собак, зарегистрированных на сайте сервиса.

Топ-15 наиболее распространённых кличек от сервиса "Счастливый животик" выглядит так:

  1. Боня –– 20
  2. Арчи –– 18
  3. Буся –– 17
  4. Руни –– 16
  5. Ричи –– 16
  6. Джек –– 12
  7. Сэм –– 12
  8. Джесси –– 12
  9. Умка –– 11
  10. Руби –– 10
  11. Джем –– 10
  12. Стич –– 9
  13. Босс –– 9
  14. Филя –– 8
  15. Мишель –– 7

Также сервис составил список самых оригинальных кличек собак. Топ-7 выглядит следующим образом:

  1. Джесус
  2. Пан Жижек
  3. Кельта
  4. Врач
  5. Лукерия
  6. Пузмич
  7. Гай Бэссер

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