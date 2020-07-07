Боня — самая популярная в Москве. Но не участница "Дома-2", а кличка собаки

Составлен рейтинг самых популярных кличек собак в Москве и Московской области в 2020 году. В нём учтены данные 2000 собак, зарегистрированных на сайте сервиса.
Топ-15 наиболее распространённых кличек от сервиса "Счастливый животик" выглядит так:
- Боня –– 20
- Арчи –– 18
- Буся –– 17
- Руни –– 16
- Ричи –– 16
- Джек –– 12
- Сэм –– 12
- Джесси –– 12
- Умка –– 11
- Руби –– 10
- Джем –– 10
- Стич –– 9
- Босс –– 9
- Филя –– 8
- Мишель –– 7
Также сервис составил список самых оригинальных кличек собак. Топ-7 выглядит следующим образом:
- Джесус
- Пан Жижек
- Кельта
- Врач
- Лукерия
- Пузмич
- Гай Бэссер