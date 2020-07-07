Как отложенный спрос свалили на детей. Продажи смартфонов выросли во всех категориях, а не в категории до 10 тысяч рублей

Крупнейшие ретейлеры электроники и операторы сотовой связи опровергли появившуюся ранее информацию о том, что пособия на детей, которые государство выплачивало в начале июня и июля, были отнесены в салоны связи и обменяны на дешёвые смартфоны. По словам представителей бизнеса, потребители активно скупали смартфоны во всех ценовых категориях, а не только в бюджетном сегменте. Продажи флагманов в июне выросли на 20%, значит, можно было бы утверждать, что пособия были израсходованы на покупки элитных iPhone и Samsung. Однако на самом деле это не так.

Виноват в ажиотажном интересе к смартфонам (как дешёвым, так и ко всем остальным) отложенный спрос. Поскольку в течение трёх месяцев граждане страны практически не имели возможности приобрести новую электронику или обновить парк уже имеющихся в домохозяйстве гаджетов.

По словам пиар-директора сети электроники "М.Видео" Валерии Андреевой, средний чек покупки за первую неделю июня практически не изменился год к году, а в ряде сегментов продажи заметно выросли. И далеко не только в бюджетной категории. Поскольку все вендоры активно поддерживали продажи с помощью рекламных и маркетинговых активностей.

Топ продаж в группе компаний "М.Видео — Эльдорадо" заняли пять смартфонов: Samsung Galaxy A51 (стоит 15–17 тысяч рублей), Xiaomi Redmi 7A (6,5 тысячи рублей), Samsung A30s (11–12 тысяч рублей), Xiaomi Redmi 8A (7–8,5 тысячи рублей), iPhone 11 (55–60 тысяч рублей). Средняя цена приобретаемых смартфонов, согласно этому топу, составляет почти 20 тысяч рублей.

Фото © Shutterstock

— По оценке группы "М.Видео — Эльдорадо" российский рынок смартфонов в первую неделю июня показал рост на 30% и в денежном, и в натуральном выражении относительно аналогичной недели в прошлом году. За июнь рост продаж смартфонов составил 13% в штуках и 20% в деньгах по сравнению с прошлым годом. Объём продаж оказался выше, чем в марте 2020 года, до введения карантинных мер. В первую неделю июня росла доля как недорогих устройств (от 3 до 10 тысяч рублей), так и более функциональных моделей в категории 20–30 тысяч рублей и свыше. Почти на 7% увеличилась доля моделей стоимостью 50 тысяч рублей и выше, — сообщили Лайфу в пресс-службе ретейлера.

Схожие данные предоставили и в МТС (оператор управляет несколькими тысячами салонов связи в России). Причём у них доля продаж флагманских моделей смартфонов выросла ещё больше, практически на 12%, а средняя цена смартфона — почти на шесть тысяч рублей выше заветных десяти тысяч.

— Во втором квартале 2020 года средняя стоимость купленного смартфона осталась на уровне прошлого года — 15 993 рубля. Продажи смартфонов в ценовом сегменте выше 50 000 рублей выросли на 12% во втором квартале 2020 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года, — сообщил Лайфу пресс-секретарь МТС Шамиль Байгин.

При этом оператор отметил, что данных, которые могли бы подтвердить, что люди массово скупают именно смартфоны стоимостью ниже десяти тысяч рублей, у них нет, так как МТС выпускает аналитические записки по потребительской активности раз в квартал и раз в полугодие.

Фото © Shutterstock

То есть информации об активности за первые числа июля у крупных ретейлеров в настоящее время просто нет, поскольку данные по продажам со всех точек не обработаны.

Наконец, данные о том, что в июне – июле росли продажи смартфонов в ценовой категории 10 тысяч рублей, опровергают в "Билайне". Напротив, смартфоны стоимостью от 5 до 10 тысяч рублей стали покупать на 12% реже. Зато на 74% выросли продажи устройств до 5 тысяч рублей. Исходя из логики — "детское пособие — на смартфон", кому-то понадобилось как минимум два смартфона.

— После открытия салонов средний чек снизился на несколько процентов. Доля продаж смартфонов стоимостью от 30 тысяч рублей не изменилась. Перераспределение произошло в сегменте до 10 тысяч рублей — после самоизоляции на 15% снизились продажи смартфонов от 5 до 10 тысяч рублей и на 74% выросли продажи устройств стоимостью до 5000 рублей, — сообщили Лайфу в пресс-службе оператора.