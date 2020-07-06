Лучшим бюджетником считается Samsung Galaxy A51. Но OPPO A72 совершеннее по двум причинам

Китайская компания обновила линейку доступных смартфонов и изменила политику. Эта модель — потенциальный конкурент Samsung Galaxy A51, самому продаваемому устройству (как минимум среди Android). Рассказываем, что может новинка.

Дизайн и эргономика: теперь как все

В 2019 году смартфоны OPPO были, возможно, самыми узнаваемыми. Камера не выпирала, на задней панели располагалась точка O-Dot, а выезжающая панель с фронтальной камерой была выполнена в форме плавника.

В 2020 году приоритеты компании по части дизайна изменились — теперь её устройства следуют трендам рынка. A72 — одно из таких. Вырез под переднюю камеру выполнен в форме точки, тыльная размещена в квадратном блоке — минимум оригинальности. Но таковы законы рынка — устройства, соответствующие трендам, покупают лучше.

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Смартфон большой. Диагональ экрана — 6,5 дюйма, размеры — 162 x 75,5 x 8,9 мм. Для сравнения: у Samsung Galaxy A51 — 158,5 x 73,6 x 7,9 мм, у Xiaomi Redmi Note 9S — 165,8 x 76,7 x 8,8 мм. Если вы переходите с компактного устройства, первое время придётся привыкать. Это, впрочем, относится почти к любому смартфону 2020 года. Вес стандартный для смартфонов такого размера — 190 г.

Корпус стеклянный, защита — Corning Gorilla Glass 3. Боковая рамка пластиковая, а не металлическая, что сразу выдаёт экономность производителя. Толщина рамки стандартная для ценового уровня 15–25 тысяч рублей, нижняя грань особенно толстая, как, впрочем, и у любого устройства за эту цену.

Камера: хороша только ночью

OPPO A72 получил четыре тыльные камеры. Разрешение — 48+8+2+2 Мп. Это основной модуль, ультраширокоугольный, макро и датчик глубины резкости.

Основной модуль тыльной камеры снимает в одном из двух разрешений — 48 или 12 Мп. В первом случае снимок получается более детализированным. Впрочем, снимать в таком разрешении стоит только при идеальной освещённости, при нехватке камера будет пропускать меньше света, так что в этом случае лучше выбрать стандартные 12 Мп.

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Качество фотографий низкое. Лишь при идеальной освещённости и с основного модуля снимки получаются качественными. Ранним вечером уже появляются шумы, с цифровым увеличением или с ультраширокоугольного модуля тоже.

Фишка камеры — ночной режим. В нём система делает несколько снимков с разной экспозицией и склеивает, получаются фотографии с увеличенной детализацией и более широким динамическим диапазоном.

Режим "Фото". Фото © LIFE / Денис Марков 1 / 2

Снимки получаются качественными, хотя телефон аппаратно совершенно не пригоден к ночной съёмке, спасибо программному обеспечению. Посмотрите на фотографии в обычном режиме и ночном. В первом случае детализация низкая, много шумов, во втором деталей много, шумов нет.

Фото © LIFE / Денис Марков 1 / 4

Видео — как и в любом смартфоне среднего класса, лучше им не пользоваться вообще. Оптической стабилизации нет, кадр будет трястись. Максимальное разрешение съёмки — 1080p 30fps.

Экран: обычный

Сначала к базовым характеристикам. В OPPO A72 стоит дисплей IPS с диагональю 6,5 дюйма, разрешением Full HD+. Яркость высокая — 480 нит. Этого достаточно, чтобы ясным днём картинка была чёткой и понятной.

Частота обновления — 60 Гц. С одной стороны, стандартное значение для такой стоимости, с другой — в этом же ценовом уровне продаётся Realme 6 с IPS-экраном и частотой обновления 90 Гц.

Вырез под камеру примерно вдвое больше иконки уведомлений. Скрыть "точку" чёрной полосой в области бара уведомлений нельзя, впрочем, в 2020 году это не страшно, индустрия приучила нас к вырезам в экране.

Для защиты зрения предусмотрено два режима — "затемнение" и "забота о зрении". В первом случае интерфейс окрашивается в чёрный цвет, текст становится белым. Во втором снижается уровень ультрафиолетового излучения. Цвета по умолчанию тёплые, это значение регулируется. Насыщенность не настраивается.

Аппаратное обеспечение: кажется, он бессмертный

Фото © LIFE / Денис Марков

Процессор — Snapdragon 665. И это один из минусов смартфона — чип работает с ограничениями. Такой же стоит в Redmi Note 8T и Moto G8 Plus, стоящих меньше 15 тысяч рублей. В то время как устройства за 20 тысяч рублей предлагают чипы, работающие без ограничений.

В бенчмарке Antutu смартфон набирает 171 000 баллов. Это уровень устройств за 15 тысяч рублей. Для сравнения: Realme 5 Pro за 12 тысяч рублей набирает 214 500 баллов. Требовательные игры вроде PUBG Mobile запускаются на средних настройках графики. Интерфейс тоже медленный, это прямо заметно.

Разъём — USB-C, добавлен джек 3,5 мм. Ещё одна особенность устройства — сканер отпечатка пальца на боковой грани, совмещённый с кнопкой питания. У решения есть плюсы и минусы. С одной стороны, так датчик не занимает место на передней панели. С другой — при каждом включении вы разблокируете устройство, что не всегда уместно. Один из сценариев: вам надо посмотреть уведомления — нажимаете на кнопку питания, и смартфон открывает рабочий стол. Приходится опускать шторку уведомлений, совершать два действия вместо одного.

Впрочем, у аппаратного обеспечения есть и два больших плюса:

1. Звук. Здесь стоят стереодинамики — один на нижнем торце корпуса, второй на передней панели рядом с разговорным. Так, звук без наушников получается более объёмным. Сами динамики громкие, вы не проспите будильник.

2. Автономность. Это сильная сторона почти всех доступных OPPO. Смартфон получил аккумулятор на 5000 мАч. С ним заряда хватает на три дня пользования, если не зависать по несколько часов подряд в PUBG Mobile и не смотреть долго видео в Full HD.

Вывод: OPPO A72 — серьёзный конкурент Samsung Galaxy A51

Фото © OPPO

Парадокс: у компании получилось сделать заметный смартфон, добавив дизайн "как у всех", посредственный процессор и IPS-экран. OPPO A72 на 4+128 Гб стоит 22 тысячи рублей. За столько же отдают Galaxy A51 на 128 Гб. И это равные конкуренты.

Вместе с этим компания добавила уникальные особенности, которые точно привлекут пользователей. Двойной динамик — это более приятный звук, ёмкий аккумулятор — это бОльшая надёжность. Среди пользователей немало тех, кому просто нужен смартфон, который долго не разряжается.