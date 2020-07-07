Honor переизобрела AirPods Pro? Плюсы и минусы беспроводных наушников Magic Earbuds

Беспроводные наушники — одна из самых молодых и востребованных категорий гаджетов. Ничего удивительного, что вендоры устроили этой нише настоящую мясорубку. Особенно хорошо конкуренция чувствуется сегодня: появляются по-настоящему миниатюрные версии, китайцы осваивают шумоподавление, micro-USB уходит в прошлое. Рассказываем про одну из моделей, в которой есть всё перечисленное, — Honor Magic Earbuds.

Дизайн и эргономика

Honor Magic Earbuds очень похожи на AirPods Pro. Что определённо не претензия, а комплимент. Поскольку едва ли кто-то станет спорить с тем, что наушники Apple — самые эргономичные, красивые и популярные. Сложно представить, что когда-то над ними все смеялись.

Впрочем, ряд отличий всё же имеется. Ножка у Honor Magic Earbuds не такая короткая. В сечении она не круглая, а треугольная. На корпусе нет чёрных врезок. Излучатель — другой формы.

А вот кейс отличается сильно. Он короче, но шире такового у Apple. Люди, знакомые с FreeBuds 2 от Huawei, едва ли найдут в дизайне что-нибудь новое. Как бы там ни было, кейс Honor не менее удобный, чем кейс AirPods: и тот и другой поместится в любой карман.

А вот насчёт идентичной практичности не уверены. У Apple шарнир крышки металлический, а у Honor — пластиковый. Лимит дежурных открытий у каждого варианта наверняка достаточно большой, чтобы о нём не думать. Если быть точным, то Honor выдержит 100 000 итераций. Но при падении или случайном выгибе крышка Honor сдастся, скорее всего, раньше.

К слову о падениях. Кейс глянцевый, поэтому царапается буквально о воздух. И, в отличие от AirPods, найти чехол для Magic Earbuds будет не так просто.

Наушники в кейс ложатся уверенно. Мощный магнит буквально всасывает их в пазы. Самопроизвольно выпасть он им тоже не даст. Углубления достаточно большие, чтобы их можно было протереть (например, ватными палочками).

Внутренний светодиод показывает режим работы. Белый цвет — поиск устройства для синхронизации. Зелёный — есть коннект. Красный — соединение разорвано. Внешняя лампочка показывает уровень зарядки: зелёный (сильный заряд), жёлтый (средний заряд), красный (слабый заряд).

Фото © LIFE / Роман Кильдюшкин

Honor Magic Earbuds — наушники внутриканального типа с силиконовыми амбушюрами. Форма излучателя — овальная. Причём овал вытянут сильнее, чем у AirPods Pro. Решение на первый взгляд может показаться неудобным, но во время использования оно не доставляет никакого дискомфорта.

Наоборот — Magic Earbuds сидят в ушах на удивление приятно и прочно. Во время бега и тем более ходьбы аксессуары не вываливаются. Отдельно хочется похвалить защиту излучателей. Тогда как у большинства она представляет из себя сетку, которая рано или поздно пропитывается ушной серой или просто рвётся, у Honor — перфорированная металлическая сетка, с которой легко удаляется любая грязь.

Подключение и управление

Здесь всё просто. С устройствами под управлением EMUI 10 наушники соединяются автоматически, аки AirPods с iPhone. Открыл кейс наушников — смартфон предложил подключиться. Удобно. К остальным смартфонам и планшетам Magic Earbuds подключаются по старинке. Открыл кейс, зажал кнопку питания, ищешь на смартфоне наушники среди обнаруженных Bluetooth-устройств.

Прискорбный факт... Magic Earbuds не умеют подключаться сразу к нескольким устройствам. Мелочь, конечно, но иметь пару сразу с ноутбуком и смартфоном иногда удобно. AirPods (как эталон TWS-гарнитур), разумеется, к такой акробатике готовы.

Управление здесь сенсорное. Трогательные зоны расположены на внешней части наушников. Команд немного: двойное касание — пауза/плей; долгое касание — включить/выключить шумоподавление. Регулировки громкости нет. С ней было бы лучше.

Датчик приближения имеется. Включает паузу при извлечении наушника из уха. По возвращении продолжает воспроизведение. Последнее, к слову, странным образом распространяется только на устройства с EMUI. В случае с остальными смартфонами плей приходится нажимать самому.

Звук и качество соединения

Фото © LIFE / Роман Кильдюшкин

Звук — то, ради чего Magic Earbuds можно простить мелкие недочёты, описанные выше. Первым делом обращаешь внимание на сбалансированность — никакой частотный диапазон не лезет поперёк остальных. Каждый знает своё место. Чего не скажешь о тех же Beats, в которых отчётливо слышно доминирование басов. Ну или про FreeBuds Lite от Huawei, в которых вперёд рвались средние частоты.

Хотя последние и здесь вылезают, однако только на громкости, близкой к предельной. Но сомневаемся, что кто-то будет слушать музыку на таком уровне — наушники громкие.

Сцена есть. Она хорошо чувствуется даже в тяжёлых композициях вроде Psychosocial от Slipknot. Но спокойные жанры вроде босса-нова, джаза, фолка или эмбиента, на наш взгляд, подходят для наушников Honor лучше. У прошлогодних Power Beats Pro со сценой дела обстоят хуже. Хотя эти наушники до сих пор стоят дороже.

Система активного шумоподавления тоже приятно порадовала. Она превосходно обрезает монотонные звуки окружения вроде гула кондиционера или ропота двигателя. Лязги, писки, скрипы и прочие резкие высокие звуки сквозь САШ всё же просачиваются. Поэтому от дрели надоедливого соседа Magic Earbuds спасут лишь отчасти. Что ещё хорошо, САШ не подъедает звук ни в одном из частотных диапазонов. В некоторых других наушниках шумоподавление звук немного сглаживает.

Фото © LIFE / Роман Кильдюшкин

К звуку во время звонков нареканий тоже не имеем. Целых три отверстия под микрофоны, просверленных в корпусе каждого из наушников, дают о себе знать. Часть из них ловят голос пользователя, другие — мусорные шумы. Последние благополучно отсекаются.

Качество соединения — как повезёт. В помещениях — всегда отлично. А вот на улице всё зависит от количества и мощности радиопомех. В целом всё как у всех TWS-моделей: могут быть короткие лаги возле светофоров и около трамваев.

Задержка сигнала есть. Всегда. В видео она практически незаметна, а вот в играх такая особенность раздражает. Повторимся, это бич большинства современных Bluetooth-наушников.

Автономность и зарядка

Honor заявляет, что с включённой САШ музыку можно слушать три часа. Без шумоподавления — 3,5 ч. Оба заявления в нашем случае оказались близкими к истине. САШ съедает заряд Magic Earbuds немного медленнее, чем утверждает вендор. С выключенным же подавлением наушники, как нам показалось, разряжаются быстрее 3,5 ч. Впрочем, тут надо иметь в виду, кто при какой громкости привык слушать музыку. Очевидно, что с САШ уровень будет ниже, а без — выше. А чем ниже громкость, тем медленнее расходуется энергия.

Заряжаются наушники, увы, не так быстро, как те же Power Beats Pro. Beats, полежав в кейсе пять минут, могут работать ещё 1,5 часа. В случае с Honor придётся научиться ждать. Особенно при зарядке кейса, которая длится 1,5 часа. Про беспроводную зарядку в Honor тоже не вспомнили. В отличие от соседей в Huawei. С другой стороны, соседи и просят за свой продукт на 2000 руб. больше.

Но хоть USB-С в Magic Earbuds вставили. И на том спасибо. Теперь не приходится брать с собой лишний провод micro-USB.

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За Honor Magic Earbuds просят 8990 руб. Есть ли модели дешевле? Однозначно да. Например, те же Realme Buds Air стоят дешевле. При этом у них даже есть шумодав. Звучат ли они настолько хорошо, как Honor? Нет. И у них нет даже амбушюр.

Что касается звука в Magic Earbuds вообще: они звучат гораздо лучше, чем кажется, когда на них смотришь первый раз. Magic Earbuds звучат даже лучше AirPods Pro.