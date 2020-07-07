Подозреваемого в госизмене Сафронова доставили в суд — видео

Советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, подозреваемого в госизмене, доставили в суд, где ему изберут меру пресечения. При этом пока обвинение экс-журналисту не предъявлено.

Иван Сафронов занял свой пост всего около двух месяцев назад, а до этого занимался журналистской деятельностью. В "Роскосмосе" факт задержания своего сотрудника подтвердили, однако Дмитрий Рогозин заявил, что у Сафронова не было доступа к закрытой информации. Высказались о деле и бывшие коллеги Ивана — сотрудники издательского дома "Коммерсант". Они настаивают на максимальной публичности и гласности дела и называют Сафронова патриотом России.