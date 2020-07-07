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Экс-журналистка "Медузы" в качестве свидетеля отправилась на допрос по делу Сафронова

В квартире девушки уже провели обыски.

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Главный редактор журнала "Холод" и экс-спецкор "Медузы" Таисия Бекбулатова вместе с адвокатом отправилась на допрос по делу советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, которого сегодня задержали по подозрению в госизмене. Сейчас Бекбулатова находится в статусе свидетеля. Она работала с задержанным в одном издании, их также связывали романтические отношения.

Ранее следователи провели обыски в квартире журналистки. После этого она обратилась за защитой к руководителю правозащитной группы "Агора".

Напомним, Иван Сафронов занимал должность в "Роскосмосе" около двух месяцев. Он курировал информационную политику, а также отвечал за некоторые специальные программы госкорпорации. ФСБ подозревает Сафронова в передаче секретных сведений одной из спецслужб НАТО. Лайф показывал видео момента его задержания.

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