Экс-журналистка "Медузы" в качестве свидетеля отправилась на допрос по делу Сафронова

Главный редактор журнала "Холод" и экс-спецкор "Медузы" Таисия Бекбулатова вместе с адвокатом отправилась на допрос по делу советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, которого сегодня задержали по подозрению в госизмене. Сейчас Бекбулатова находится в статусе свидетеля. Она работала с задержанным в одном издании, их также связывали романтические отношения.

Ранее следователи провели обыски в квартире журналистки. После этого она обратилась за защитой к руководителю правозащитной группы "Агора".