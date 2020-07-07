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Рогозин не давал объяснений следователям по делу о задержании своего советника

Ивана Сафронова подозревают в сотрудничестве со спецслужбами одной из стран НАТО.

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Дмитрий Рогозин. Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Главу "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина не вызывали в правоохранительные органы для дачи объяснений по делу о задержании его советника Ивана Сафронова. Как рассказали в госкорпорации, её руководитель работает в обычном режиме.

Работаем в штатном режиме. Рогозин — на рабочем месте, — сообщили в "Роскосмосе" РИА "Новости".

Напомним, Ивана Сафронова задержали сегодня утром. Лайф публиковал видео задержания. Следователи считают, что мужчина передавал секретные данные в спецслужбы одной из стран НАТО. При этом глава "Роскосмоса" рассказал, что в госкорпорации у Сафронова не было доступа к закрытой информации.

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