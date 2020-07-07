Рогозин не давал объяснений следователям по делу о задержании своего советника

Главу "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина не вызывали в правоохранительные органы для дачи объяснений по делу о задержании его советника Ивана Сафронова. Как рассказали в госкорпорации, её руководитель работает в обычном режиме.

— Работаем в штатном режиме. Рогозин — на рабочем месте, — сообщили в "Роскосмосе" РИА "Новости".