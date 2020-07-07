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Два российских города из-за засухи переведены на подачу воды по графику

Пожарным приходится поливать деревья из шлангов, чтобы те не погибли на жаре.

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Фото © ТАСС / Тимкив Виталий

Несколько городов Краснодарского края перешли на режим подачи воды по графику. Причиной тому стала сильная засуха в регионе, сообщает ТАСС со ссылкой на муниципальные власти. Наихудшая ситуация наблюдается в Ейске и Геленджике.

Из-за засушливой погоды в последнем сильно обмелело водохранилище, а в Анапе полностью высохло кипарисовое озеро Сукко. В Ейске же для борьбы с засухой городские деревья поливают из пожарных машин, а горожан и гостей призывают бережно расходовать воду. Аналогичная ситуация в Новороссийске и ряде станиц Краснодарского края.

В Сочи же проблем с водоснабжением нет. Несмотря на жаркую погоду, запасов сочинских рек хватает, чтобы полностью покрыть потребность в воде. Поэтому руководство местного водоканала заверило, что дефицита воды в городе-курорте не будет.

Ранее синоптики предупреждали об аномальной жаре в России. Прошедший июнь даже стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений. А в Крыму недавно побили температурный рекорд 24-летней давности.

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