Петербург может потерять статус барной столицы. Сотни заведений под угрозой закрытия

Санкт-Петербург рискует остаться практически без половины кафе и баров. Всё из-за предлагаемой местной нормы о "наливайках", которая запрещает продавать алкоголь в заведениях площадью менее 50 квадратных метров. Более полусотни владельцев заведений обратились к правительству города с просьбой пересмотреть целесообразность корректировки действующей нормы федерального закона и "воспрепятствовать принятию этого изменения".

Бизнесмены объясняют, что из-за нового закона пострадают все предприятия общественного питания средней площадью до 100 метров. В связи с особенностью планировок в старом фонде в большинстве помещений невозможно выделить дополнительные метры для торгового зала. И таких заведений, по подсчётам авторов обращения, около 100 в городе.

— Многие из этих предприятий имеют историю успешной работы в течение 10 и более лет, они отмечены в путеводителях, международных, российских и городских ресторанных рейтингах. Наличие в Санкт-Петербурге таких предприятий общественного питания делает город современным, открытым и привлекательным для туристов из России и из-за рубежа, — отмечают в обращении.

Предприниматели полагают, что после введения новых норм финансовые потери ожидают бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды. Так, рынок недвижимости потеряет примерно 114,8 миллиона рублей, бюджет Петербурга — 299,2 миллиона, федеральный бюджет — 223,3 миллиона, локальный рынок сельскохозяйственной продукции — 437,7 миллиона. По предварительным подсчётам бизнесменов, все потери в сумме составят 1,3 миллиарда рублей в год.