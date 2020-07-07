У здания ФСБ в Москве собрались люди в поддержку задержанного по делу о госизмене Сафронова — видео

Около здания ФСБ РФ в Москве люди собрались в поддержку задержанного ранее по подозрению в государственной измене Ивана Сафронова — советника главы "Роскосмоса". Как видно на кадрах с места событий, всего на Лубянскую площадь пришло не более двух-трёх десятков человек, включая журналистов.
Сотрудники правоохранительных органов по громкоговорителю призывают держать безопасную дистанцию в связи с продолжающейся пандемией коронавируса. У многих нет масок.
Как сообщал ранее Лайф, сотрудники ФСБ России задержали в Москве советника главы "Роскосмоса" около его дома. Спецслужба подозревает Ивана Сафронова в передаче секретных сведений одной из спецслужб НАТО. В госкорпорации факт задержания своего сотрудника подтвердили, однако Дмитрий Рогозин заявил, что у Сафронова не было доступа к закрытой информации. Также задержание Ивана не связывают с журналистской деятельностью.