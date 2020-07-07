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СМИ: Экспертиза подтвердила выводы следствия о разглашении Сафроновым гостайны

Ранее суд арестовал сотрудника "Роскосмоса" до 6 сентября.

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Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Софья Сандурская

Проведённая экспертиза подтвердила выводы следствия о секретности передаваемых советником главы "Роскосмоса" Иваном Сафроновым данных. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.

По делу Сафронова была проведена экспертиза, подтвердившая выводы следствия о разглашении им гостайны, — отметил источник.

Напомним, утром 7 июля сотрудники ФСБ задержали в Москве советника главы "Роскосмоса" Сафронова. Дмитрий Рогозин заявил, что у Сафронова не было доступа к закрытой информации. Он занял свой пост всего около двух месяцев назад, а до этого занимался журналистской деятельностью. Суд арестовал Сафронова на два месяца, вину он не признал. Защита намерена обжаловать его арест.

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