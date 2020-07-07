СМИ: Экспертиза подтвердила выводы следствия о разглашении Сафроновым гостайны

Напомним, утром 7 июля сотрудники ФСБ задержали в Москве советника главы "Роскосмоса" Сафронова. Дмитрий Рогозин заявил, что у Сафронова не было доступа к закрытой информации. Он занял свой пост всего около двух месяцев назад, а до этого занимался журналистской деятельностью. Суд арестовал Сафронова на два месяца, вину он не признал. Защита намерена обжаловать его арест.