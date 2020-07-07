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В Киеве задержали двух граждан России

Они подозреваются в подготовке серии тяжких преступлений.

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Фото © Pixabay

В Киеве задержали двух граждан России. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

В ходе проведения полицейской спецоперации двух мужчин задержали в Шевченковском районе Киева, — говорится в сообщении.

По версии украинской полиции, задержанные планировали серию тяжких преступлений.

Сейчас готовятся материалы для принудительного выдворения мужчин за пределы страны.

Ранее сообщалось, что в Крыму шестерых человек задержали по подозрению в участии в "Хизб ут-тахрир"*.

* Террористическая организация запрещена в России решением Верховного суда.

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