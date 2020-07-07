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Киев и Донбасс договорились обменяться списками разыскиваемых людей

Украина при этом пообещала предоставить всю имеющуюся информацию.

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Фото © Shutterstock

Украина с одной стороны, Донецкая и Луганская народные республики с другой обменяются данными о разыскиваемых лицах. Об этом представители сторон сегодня договорились в ходе онлайн-конференции по вопросам Донбасса.

Координатором гуманитарной группы от ОБСЕ господином Тони Фришем была обозначена чёткая дата, до какого времени мы должны предоставить информацию по разыскиваемым лицам, — приводит слова представителя ЛНР РИА "Новости".

Отмечается, что республики предоставят списки разыскиваемых лиц, о чьих судьбах на сегодняшний день ничего не известно, а Украина в свою очередь предоставит по этим спискам всю имеющуюся информацию.

Как ранее сообщал Лайф, замглавы Администрации Президента РФ Дмитрий Козак рассказал, что в ходе переговоров политическим советникам стран "нормандской четвёрки" удалось приблизиться к согласованию некоторых мер по перемирию в Донбассе. При этом накануне вице-премьер Украины Алексей Резников допустил, что следующая встреча в "нормандском формате" может пройти уже в августе.

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