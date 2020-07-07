Киев и Донбасс договорились обменяться списками разыскиваемых людей

Украина с одной стороны, Донецкая и Луганская народные республики с другой обменяются данными о разыскиваемых лицах. Об этом представители сторон сегодня договорились в ходе онлайн-конференции по вопросам Донбасса.

— Координатором гуманитарной группы от ОБСЕ господином Тони Фришем была обозначена чёткая дата, до какого времени мы должны предоставить информацию по разыскиваемым лицам, — приводит слова представителя ЛНР РИА "Новости".

Отмечается, что республики предоставят списки разыскиваемых лиц, о чьих судьбах на сегодняшний день ничего не известно, а Украина в свою очередь предоставит по этим спискам всю имеющуюся информацию.