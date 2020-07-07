Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам

Сбербанк решил снова понизить ставки по ипотечным кредитам. На этот раз понижение составило 0,5 процентных пункта. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации.

— Сбербанк сообщает о снижении процентных ставок по ипотечным кредитам на 0,5 процентных пункта, — отмечается в сообщении.

Теперь минимальная ставка на приобретение готового жилья в ипотеку составит 7,3% годовых. А для отдельных категорий граждан кредит обойдётся ещё дешевле. Так, минимальная ставка при оформлении в ипотеку квартиры в новостройке в рамках специальной программы с застройщиками составляет 4,1%. По программе "Господдержка-2020" минимальная ставка составит 6,1%, а с учётом скидки, которую даёт застройщик в первые два года ипотеки, — 2,6%. Программа господдержки семьи с детьми даёт минимальную ставку от 1,2%.

В банке отметили, что в июне в два раза увеличилось количество заявок на ипотеку по сравнению с тем же периодом прошлого года.

— Нам важно поддержать россиян в решении квартирного вопроса, поэтому мы продолжаем улучшать условия ипотечных программ Сбербанка, — отметил директор дивизиона "Домклик" Сбербанка Николай Васёв.