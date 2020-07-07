Правительство разрешило выдавать ваучеры вместо денег за отменённые рейсы

Согласно ему, за перевозчиком закрепляется право предоставить пассажиру новый билет с изменённой датой и временем перелёта в течение трёх лет или вернуть деньги в случае отмены рейса.

— Утвердить прилагаемое положение об особенностях исполнения договора воздушной перевозки пассажира, в том числе о праве перевозчика в одностороннем порядке изменить условия такого договора или отказаться от его исполнения, а также о порядке и сроках возврата уплаченной за воздушную перевозку провозной платы при угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на её части, — отмечается в тексте документа.