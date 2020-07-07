Правительство разрешило выдавать ваучеры вместо денег за отменённые рейсы

Правительство РФ утвердило постановление, разрешающее авиакомпаниям выдавать ваучеры на авиабилеты за отменённые рейсы вместо денег. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.
Согласно ему, за перевозчиком закрепляется право предоставить пассажиру новый билет с изменённой датой и временем перелёта в течение трёх лет или вернуть деньги в случае отмены рейса.
— Утвердить прилагаемое положение об особенностях исполнения договора воздушной перевозки пассажира, в том числе о праве перевозчика в одностороннем порядке изменить условия такого договора или отказаться от его исполнения, а также о порядке и сроках возврата уплаченной за воздушную перевозку провозной платы при угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на её части, — отмечается в тексте документа.
Ранее сообщалось, что в России выявили первую схему мошенничества с ваучерами на авиаперелёты.