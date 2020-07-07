В Чехии поезда столкнулись лоб в лоб. Есть жертвы

По меньшей мере три человека погибли, десятки получили травмы в результате столкновения двух поездов у чешского села Пернинк Карловарского края. По неустановленной пока причине составы двигались навстречу друг другу по одной железнодорожной ветке. Авария произошла в гористой местности, потому, когда машинисты увидели угрозу столкновения, расстояние между поездами не позволяло резко остановиться.