В Чехии поезда столкнулись лоб в лоб. Есть жертвы

По меньшей мере три человека погибли, десятки получили травмы в результате столкновения двух поездов у чешского села Пернинк Карловарского края. По неустановленной пока причине составы двигались навстречу друг другу по одной железнодорожной ветке. Авария произошла в гористой местности, потому, когда машинисты увидели угрозу столкновения, расстояние между поездами не позволяло резко остановиться.
В обоих составах применили систему экстренного торможения, но малое расстояние не позволило избежать удара. Машинисты получили травмы, но остались живы, уточняет чешское издание Czech points.
Na železniční trati Pernink - Nejdek došlo ke strážce dvou osobních vlaků. Bohužel došlo ke smrtelným zraněním a je zde větší počet dalších zraněných osob. Společně s ostatními složkami IZS pomáháme na místě vlakového neštěstí. #policiekvk pic.twitter.com/ssBeg81WyO— Policie ČR (@PolicieCZ) July 7, 2020
На месте ЧП работают экстренные службы региона. Для перевозки раненых привлечена авиация. На место аварии выехали министр транспорта Чехии и руководитель чешских железных дорог.
Как сообщал Лайф, ранее в Индии 14 спящих рабочих погибли в результате наезда на них товарного поезда.