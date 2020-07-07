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В Чехии поезда столкнулись лоб в лоб. Есть жертвы

Российское генконсульство выясняет, могли ли пострадать граждане РФ.

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Фото © Twitter / Policie ČR

По меньшей мере три человека погибли, десятки получили травмы в результате столкновения двух поездов у чешского села Пернинк Карловарского края. По неустановленной пока причине составы двигались навстречу друг другу по одной железнодорожной ветке. Авария произошла в гористой местности, потому, когда машинисты увидели угрозу столкновения, расстояние между поездами не позволяло резко остановиться.

В обоих составах применили систему экстренного торможения, но малое расстояние не позволило избежать удара. Машинисты получили травмы, но остались живы, уточняет чешское издание Czech points.

На месте ЧП работают экстренные службы региона. Для перевозки раненых привлечена авиация. На место аварии выехали министр транспорта Чехии и руководитель чешских железных дорог.

Как сообщал Лайф, ранее в Индии 14 спящих рабочих погибли в результате наезда на них товарного поезда.

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