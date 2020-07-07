Чьих туристов больше всего ждут. Опубликован новый рейтинг паспортов по привлекательности

Несмотря на пандемию коронавируса, граждане некоторых стран всё ещё могут совершать поездки по миру. Фирма Henley & Partners представила версию рейтинга паспортов. Место в нём зависит от того, сколько стран обладатели документа могут посещать без визы или с получением её по прибытии.

На первом месте японский паспорт. Он обеспечивает упрощённый проезд в 191 страну и территорию мира. На втором месте — Сингапур. Обладатели паспорта этой страны могут свободно отправиться в 190 стран. Третье место с показателем 189 стран для посещения делят Южная Корея и Германия. Закрывают пятёрку лидеров Испания и Италия — 188 стран, а на пятом месте Австрия — 187.

Как отметили составители рейтинга, он не учитывает карантинные ограничения, введённые некоторыми странами. Например, согласно исследованию, американский паспорт равноценен документу из Великобритании или Швейцарии. Выходцам из этих стран разрешён въезд в 185 государств. Однако из-за пандемии на деле американцы могут посетить на 27 стран меньше, а значит, опускаются в рейтинге на один уровень с Мексикой.

Авторы рейтинга пояснили, что не стали учитывать такой фактор, как пандемия, так как надеются на отмену всех запретов на путешествия. Однако не исключили, что, если противоэпидемиологические меры будут сохранены, им всё же придётся пересмотреть свой список.