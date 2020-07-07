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Три корабля НАТО вошли в акваторию Чёрного моря

Российские военные следят за их действиями.

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Фото © Twitter / U.S. 6th Fleet

Несколько военных кораблей НАТО вошли в акваторию Чёрного моря. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Национальный центр управления обороной.

Отмечается, что группа состоит из двух тральщиков "Тамбре" и "Гаэта" ВМС Испании и Италии, а также из плавучей базы снабжения "Алиакмон", которая является флагманом Военно-морских сил Греции. В Центре управления обороной добавили, что Черноморский флот внимательно следит за действиями кораблей.

В последнее время в Чёрном море наблюдается высокая активность иностранных вооружённых сил. Так, в конце июня в порт Батуми зашёл ракетный эсминец ВМС США Porter, а российские истребители неоднократно вылетали на перехват самолётов-разведчиков. Последний раз это произошло 1 июля.

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