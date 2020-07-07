На Украине министр призналась, что назначала подчинённых по интуиции и гороскопам

Исполняющая обязанности министра энергетики Украины Ольга Буславец рассказала, что при выборе кандидатов на разные должности опиралась на собственную интуицию и гороскопы.

Признание прозвучало во время интервью, когда чиновницу попросили рассказать о кандидатах на должность замминистра. Буславец отметила, что часто при оценке претендентов на разные посты прислушивается к своему внутреннему голосу.

— Иногда на этих собеседованиях я прислушиваюсь к своей интуиции, потому что очень хорошо чувствую людей. Я рождена под знаком Рыбы, это очень интуитивные люди, меня эта интуиция очень часто спасала и оберегала, поэтому благодарю Бога, что она у меня есть, — сказала она в беседе с изданием "Экономическая правда".

По словам и.о. министра, так она и выясняет, могут ли люди выполнить поставленные задачи. При этом она отметила, что не работала со многими из них настолько плотно, чтобы "дать им оценку либо приоритизацию" с точки зрения профессиональных качеств.