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В Колумбии бензовоз взорвался, когда люди воровали из него топливо — видео

Стражи порядка находились неподалёку, но почему-то не препятствовали мародёрству.

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В колумбийском муниципалитете Пуэбло-Вьехо взорвался бензовоз, который после ДТП опрокинулся на обочине. Погибло десять человек и более 50 получили ожоги. Об этом сообщает портал El Tiempo.

Местные жители с канистрами столпились у автоцистерны и сливали топливо. В этот момент и произошёл взрыв. Окончательные цифры о числе пострадавших будут известны позже. На видео с места ЧП видно, что там было много людей в форме. Но они стояли поодаль, не мешая гражданам заниматься мародёрством.

Напомним, в начале июня в Казани взорвалась цистерна с газом. Тогда погиб один человек, трое пострадали.

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