В Колумбии бензовоз взорвался, когда люди воровали из него топливо — видео

В колумбийском муниципалитете Пуэбло-Вьехо взорвался бензовоз, который после ДТП опрокинулся на обочине. Погибло десять человек и более 50 получили ожоги. Об этом сообщает портал El Tiempo .

Местные жители с канистрами столпились у автоцистерны и сливали топливо. В этот момент и произошёл взрыв. Окончательные цифры о числе пострадавших будут известны позже. На видео с места ЧП видно, что там было много людей в форме. Но они стояли поодаль, не мешая гражданам заниматься мародёрством.