Клиент нараспашку. Для чего Сбербанк собирает ваши биометрические данные и как это можно запретить

На что только не идут банки, чтобы официально получить биометрические данные своих клиентов. Например, Сбербанк на днях объявил о пилотном проекте — оплате в некоторых кафе по взгляду, без использования карты или телефона. Звучит очень продвинуто, но стоит ли доверять банку? Чем опасна биометрия и как запретить ему обработку вашего изображения и голоса.

Собственно, глава Сбербанка Герман Греф никогда не скрывал того, что в базе Сбербанка уже находятся "миллионы" образцов биометрических данных клиентов — без каких-либо официальных разрешений. Впрочем, даже он признаёт, что нынешние биометрические технологии недостаточно совершенны и 100% гарантий правильности идентификации пока не существует. Тем более что удобства дистанционной идентификации по видеоизображению, фотографии или голосу оценили не только банкиры, но и киберпреступники. Впрочем, несмотря на признание проблемы, в Сбербанке (как и других российских банках) от сбора биометрических данных не отказались, а наоборот — интегрировали эту опцию в большинство своих технологических процессов по работе с гражданами. И потихоньку легализуют данные, собранные ранее безо всяких разрешений.

Например, нередко, вставив карту в терминал и подтвердив операцию, клиент даёт одновременно согласие на сбор своих биометрических данных. Это происходит, если клиент не удосужился прочитать текст, который выдал ему терминал в своём маленьком окошке (это и есть согласие), а введя ПИН-код, его подтвердил. Справедливости ради стоит уточнить, что согласие через терминал встречается нечасто, в большинстве случаев именно в Сбербанке граждане сами целенаправленно предоставляют свои биометрические данные в надежде на более удобное и простое обслуживание. Например, когда есть необходимость протестировать "будущие" технологии.

Чем опасно предоставлять биометрические данные

Традиционно россияне воспринимают сбор любой персональной информации с насторожённостью, и даже среди тех, кто передал свои биометрические данные добровольно, сейчас появилось много сомневающихся в правильности такого решения. И не без оснований. Проблема в том, что неясно, как именно в дальнейшем будут использованы эти данные. Особенно это актуально после того, как столичные суды в период самоизоляции стали штрафовать по данным камер наблюдения, хотя оштрафованные вовсе не давали разрешения на сбор и обработку своих биометрических данных столичному правительству. Кроме того, существует риск, что по биометрическим данным смогут получить кредиты мошенники.

Как отозвать своё разрешение

Для этого достаточно просто подать заявление об отзыве своих биометрических данных. В банках к таким действиям клиентов относятся спокойно и в ответ на их заявление предоставляют письменное уведомление, что с такого-то числа использование биометрии для идентификации такого-то гражданина они прекращают, но эти данные не уничтожаются, а будут храниться в банке не менее пяти лет, так как это требование закона (п. 4 ст. 7 закона 115-ФЗ).

То есть отзыв данных теоретически всё равно допускает их попадание в руки мошенников, стоит ли тогда этим заниматься? Ответ на этот вопрос неоднозначный. Некоторые обращаются с заявлением об отзыве только для того, чтобы у них был официальный документ, подтверждающий, что сам гражданин после отзыва инициировать выполнение любых действий в банке с использованием биометрических данных не мог.

Откажет ли банк в кредите?

Но как отразится отзыв разрешения на взаимоотношениях с банком? Не откажет ли он в услугах?

Кредитование. Конечно, даже если вы отзовёте свои биометрические данные, в кредите банк вам не откажет, однако решение о выдаче денег может приниматься чуть дольше и параметры кредита могут быть чуть хуже, чем при наличии биометрических данных. Это связано не со "злой волей" кредитного специалиста, который будет рассматривать ваши документы, а с алгоритмом, который заложен в систему скоринга Сбербанка. Кстати, стоит помнить, что при подаче заявки на кредит вы передаёте свои данные не только Сбербанку, но и его дочернему Объединённому кредитному бюро (ОКБ), и даже если отзовёте свои данные из самого Сбера, то его бюро будет их использовать на совершенно законных основаниях.

Вклады. Если вы уже клиент банка, то дистанционная биометрия для открытия вклада вам не нужна, вы можете выбрать себе практически любой вклад путём нехитрых манипуляций в мобильном приложении. Другое дело, если вы только хотите стать клиентом того же Сбера дистанционно. Технически это возможно, если есть подтверждённый аккаунт на портале "Госуслуги" и ранее потенциальным клиентом уже были сданы образцы биометрии в Единую биометрическую систему (ЕБС). Наверное, в период самоизоляции такая услуга могла бы быть востребованной, но сейчас поход в ближайшее отделение не кажется большой проблемой.

Голосовая биометрия. Эта опция используется банками при обращении клиента в его call-центр. Если в банке есть биометрические данные клиента, то по телефону сотрудник банка не потребует кодовое слово или частичные паспортные данные, система сама должна распознать голос и по нему предоставить консультацию или услугу.

На практике для большинства клиентов Сбера звонок в call-центр это редкость, и поэтому острой необходимости в голосовой биометрии у них нет.