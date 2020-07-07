Дорожный кооператив. Как граждане вместе с государством могут заработать на строительстве дорог

В ходе заседания координационного совета глава Министерства транспорта РФ Евгений Дитрих предложил привлекать инвестиции россиян в строительство транспортной инфраструктуры. Народные облигации помогут Минтрансу активнее развивать и строить новые объекты.

Также к совместной работе планируется привлекать и массового пользователя. По мнению главы ведомства, многие граждане захотят принять участие в финансировании строительства важных инфраструктурных объектов.

Суть предложения

Начальник управления информационно-аналитического контента "БКС брокер" Василий Карпунин объяснил, что речь идёт о привлечении средств за счёт инфраструктурных облигаций. Плюс такого вложения в том, что инвестор может рассчитывать на чуть более высокую доходность, чем по гособлигациям (ОФЗ).

Инвестиционный стратег "БКС премьер" Александр Бахтин считает, что предложение от Минтранса звучит заманчиво, так как в нём совпадают интересы государства и потенциальных инвесторов. С одной стороны, государство нуждается в дополнительных источниках финансирования, особенно с усилением кризисных тенденций. С другой — те же частные инвесторы заинтересованы в дополнительных инструментах для вложения личных средств.

Прогнозы инвестирования

Как отметил руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев, россияне смогут покупать такие ценные бумаги по определённой цене и с фиксированным процентом прибыли, а государство на собранные средства сможет строить и ремонтировать дороги.

В свою очередь, Евгений Дитрих заявлял, что ведомство хочет попробовать использовать те механизмы, которые сейчас применяет Минстрой в жилищном строительстве. Речь идёт о привлечении средств с рынка и средств массового пользователя.

— Насколько это выгодно или нет, сказать пока сложно. Всё будет зависеть от конкретики. Минстрой обещает до конца этого месяца предложить свои варианты инвестиций для россиян в дорожные проекты. В предыдущем опыте "народные облигации" Минфина (ОФЗ-н) уже привлекли в бюджет 75 млрд рублей, — рассказал Лайфу Артём Деев.

Выгода для вкладчика

Аналитик "Фридом финанс" Валерий Емельянов считает, что с точки зрения рядового инвестора или вкладчика большой разницы между госбумагами нет. Они все приносят доходность чуть лучше, чем депозиты в крупных банках. Эксперт говорит, что напрямую их продавать людям довольно бессмысленно: для бюджета выгода получится небольшая. Однако могут косвенно использовать частные сбережения.

— Инфраструктурные облигации будут продавать банкам, пенсионным фондам и страховым компаниям крупными пакетами сразу на миллиарды рублей. Для них это действительно может быть интересно — они не особо гонятся за доходностью, им нужно регулярно размещать резервы, а ОФЗ под рукой есть далеко не всегда, — отметил Валерий Емельянов.

Эксперт Артём Деев полагает, что новые облигации могут стать инструментом, который позволит получать дополнительный доход. Дело в том, что снижение ставок по вкладам после сокращения ключевой ставки Центробанка не даёт возможности получать пассивный доход от накоплений. По депозитам проценты едва покрывают уровень планируемой правительством инфляции (3–4%). А новый способ вложения вполне может принести доход.