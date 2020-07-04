Денежный доход. Сколько можно заработать на банкнотах России

На сайте объявлений "Авито" можно наткнуться на продажу банкнот России по высокой цене. Так, например, пользователь Михаил продаёт старую денежную купюру за 500 000 рублей. Другой продавец выставил на продажу 100-рублёвую банкноту, выпущенную к Олимпиаде в Сочи 2014 года. Купюра в идеальном состоянии, а её стоимость, по мнению владельца, — 2,5 млн рублей.

Москвич Александр продаёт наши современные деньги номиналом 500 и 1000 рублей за 150 тыс. рублей. При этом старинная купюра три рубля 1909 года продаётся на сайте всего за 150–350 рублей. Впрочем, тот факт, что человек выставил банкноту по баснословной цене, ещё не значит, что она действительно столько стоит. Коллекционеры покупают монеты по своим правилам.

Особенные купюры

Оказывается, цена зависит от серийного номера, на который по сути редко кто обращает внимание. Чем уникальнее порядок цифр, тем дороже будет купюра. Как рассказал Лайфу вице-президент инвестиционной компании QBF Владимир Масленников, очень популярны купюры-радары — то есть денежные знаки с зеркальными номерами, которые читаются одинаково слева направо и справа налево, к примеру, 5548455, 1203021.

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Кроме того, коллекционеры охотно приобретают и антирадары — купюры, в номерах которых три первые цифры совпадают с тремя последними, к примеру, 9386938, 8731873. Эксперт отметил, что обычно к номиналу таких банкнот коллекционеры прибавляют несколько сотен рублей. Гораздо дороже — от нескольких тысяч рублей — оцениваются купюры Банка России, номера которых состоят из одинаковых цифр — 2222222 или 3333333. Встретить такие купюры очень сложно, их частота — одна банкнота на миллион.

В десятки тысяч рублей могут быть оценены купюры-образцы, которые изначально предназначались лишь для демонстрации, но по каким-либо причинам попали в обращение. По словам Владимира Масленникова, такие банкноты обычно имеют специальную подпись или специфический серийный номер. В качестве примера он привёл известный случай, когда в обращении была обнаружена купюра Банка России, серийный номер которой состоял из одних нулей. Также коллекционеры оценивали в полмиллиона рублей купюру номиналом в 2000 рублей, серийный номер которой начинался с двух букв А, а следом шёл традиционный девятизначный номер.

Некоторых коллекционеров привлекают и бракованные купюры. Так, например, были случаи, когда на банкноте отсутствовал серийный номер или его часть.

— Отсутствие или смещение частей изображений тоже привлекает коллекционеров. Также их способны заинтересовать банкноты, нарезка которых осуществлена в неправильном месте. Коллекционной ценностью обладают деньги с перевёрнутыми или зеркальными водяными знаками. Есть и ещё один тип брака, который встречается в истории Банка России — абкляч, то есть случаи, когда на одной стороне прорисованы элементы рисунка обратной стороны, — рассказал Лайфу Владимир Масленников.

Не прогадать в цене

Уникальность и ценность купюр можно определить с помощью специальных мобильных приложений, нумизматических сайтов, интернет-форумов, аукционных домов, частных специалистов и магазинов. Но чтобы не продешевить, председатель правления банка "Фридом финанс" Геннадий Салыч советует обладателям предварительно определить стоимость ценных банкнот.

— Некоторые купюры, которые считались ранее раритетом, уже есть в коллекциях в достаточных количествах, и потому не стоит рассчитывать на получение хорошего вознаграждения перед продажей, — отметил эксперт.

Легальный коллекционер

В перепродаже уникальных банкнот нет ничего противозаконного. Но в качестве средства стабильного заработка аналитик ГК "ФИНАМ" Алексей Коренев не советует рассматривать именно такой вариант. По его мнению, это, скорее, просто развлечение. Однако к любому развлечению надо относиться внимательно, чтобы не нарваться на подделку.