Меняются условия по льготной ипотеке. Как это отразится на ценах и на заёмщиках

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил об изменениях в выдаче ипотеки на льготных условиях. Так, максимальная сумма ипотеки со ставкой 6,5% для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей увеличена с 8 млн до 12 млн рублей. В остальных регионах — до 6 млн рублей.

Эксперты считают, что изменения в программе льготной ипотеки вызваны необходимостью не только поддержать строительную отрасль и другие сегменты экономики, пострадавшие от пандемии коронавируса, но и увеличить спрос со стороны конечного потребителя. Аналитик ГК "ФИНАМ" Алексей Коренев объяснил, что заявленные ранее максимальные суммы в 8 млн и 3 млн рублей существенно сужали круг потенциальных заёмщиков. Для покупки квартиры, рассчитанной на большую семью, этого было мало. Чтобы позволить людям купить по льготным ставкам двух- и трёхкомнатные квартиры, и было принято решение увеличить максимальный размер кредита, отметил аналитик.

Есть тут и обратная сторона медали: требования по первоначальному взносу в 20% от суммы кредита остаются достаточно высокими для большинства российских семей. Кроме того, есть ограничения по срокам. Тот, кто не успеет накопить сумму на первоначальный взнос и подтвердить свою платёжеспособность до 1 ноября, не сможет получить кредит по льготной ставке.

— Сами банки сейчас существенно ужесточили кредитный скоринг, и желающим получить льготный кредит предстоит доказать свою платёжеспособность. Именно этим объясняется такая большая разница между количеством поданных заявок и количеством фактически выданных на сегодняшний день ипотечных займов. Тем не менее многие россияне сумеют воспользоваться льготной программой и улучшить свои жилищные условия, — говорит Алексей Коренев.

У руководителя департамента продаж девелоперской компании Glincom Кристины Дудко сложилось иное мнение. Эксперт считает, что на фоне нестабильной эпидемиологической обстановки в мире и падения общего уровня доходов решение жилищного вопроса для заёмщиков не является приоритетным.

— Лишь у небольшого числа потенциальных покупателей есть свободные денежные средства в размере 15–20% для оплаты первоначального взноса по ипотеке. А с учётом обстоятельств, которые могут возникнуть на фоне второй волны коронавируса, многие опасаются потери работы и стабильного дохода. На мой взгляд, никакие льготы и субсидии сейчас не смогут привести к существенному росту количества ипотечных сделок, — говорит Кристина Дудко.

Изменит ли льготная ипотека стоимость жилья, говорить пока рано. Рынок недвижимости, особенно Москвы, уже достаточно сформированный, и, как показывает практика, повлиять на него не так-то просто. Для этого нужны серьёзные потрясения экономики, имеющие долгосрочный эффект.

Директор по развитию департамента городской недвижимости Point Estate Алексей Балакин отметил, что новое постановление простимулирует развитие бизнеса, в первую очередь застройщиков. Повышение лимита позволит покупателям обратить внимание не только на низкобюджетные сегменты рынка, где количество качественных проектов ограничено, говорит эксперт.

Уверенность в том, что новая программа не отразится на стоимости жилья, выразил руководитель аналитического центра "Инком-недвижимость" Дмитрий Таганов.

— Запуск программы льготной ипотеки и её дальнейшее расширение — это меры по поддержанию спроса в кризисных условиях. Сейчас покупателей на рынке мало, девелоперам непросто, а с помощью данной программы государство надеется помочь отрасли, а заодно и всей экономике страны, — пояснил Дмитрий Таганов.