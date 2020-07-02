Без процента. Дилеры и производители начали отдавать машины "в ноль"?

Из-за пандемии и падения спроса производителям приходится делать клиентам уникальные предложения. Правда, не все из них так хороши, как кажется.

Не совсем выгодно?

Лучшие предложения после пандемии и выхода из самоизоляции умудрились сделать те, кто ранее основательно вложился в локализацию производства. Главным образом самые выгодные предложения сосредоточены вокруг дилеров, продающих автомобили российского производства. Заводов, производящих иномарки, в России немало, и именно заводы доплачивают банку за проценты, которые кредитная организация недополучает из-за "специальных предложений".

Директор финансовой компании "ФМ-сервис-консалт" Фёдор Михайлов отметил, что такие предложения формируются автодилерами совместно с производителями, однако на клиентах, то есть обычных людях, при продаже автомобиля всё равно удаётся заработать.

Сверхнизкая ставка по кредиту — это инициатива автодилеров и реже — завода-производителя. Банки ниже ставки рефинансирования предложений не делают, поэтому, если такое предложение исходит сугубо от финансового учреждения, нужно внимательно изучить кредитный договор. В нём, вероятно, скрыты условия, которые впоследствии окажутся невыгодными для клиента Фёдор Михайлов Директор финансовой компании "ФМ-сервис-консалт"

При этом Фёдор Михайлов отметил, что продажа автомобиля клиенту действительно происходит на честных условиях и в кредитном договоре указывается маркетинговая, то есть рекламная ставка, например пять процентов в год. Сам автомобиль при этом зачастую продаётся с ворохом дополнительного оборудования, от принудительного приобретения которого можно отказаться. Если отказ от приобретения "допов" влечёт за собой отзыв предложения о выгодной покупке, то иметь дело с таким автосалоном не стоит.

Если вопрос ставится именно так, то это намеренное введение в заблуждение и статья 14.7 КоАП. Часто этим грешат региональные дилеры, у которых и без кризиса с продажами было не очень. Если есть время, то лучше, конечно, обратиться к юристам и с ними этот вопрос проработать. Если нет ни времени, ни желания связываться, лучше просто в другой автосалон поехать Фёдор Михайлов Директор финансовой компании "ФМ-сервис-консалт"

Ноль процентов по кредиту? Такое возможно?

Где-нибудь в параллельной вселенной существуют автодилеры и банки, которые с радостью дают свои деньги на время всем желающим. Но в нашей реальности кредит с нулевой ставкой — это либо рекламная уловка, либо откровенный обман. И банки, и автосалоны должны зарабатывать на кредитах, но потерять клиента в кризис из-за слишком неприятных условий — непозволительная роскошь. Важно уточнить, что теперь скидку дают не за использование кредита, а за сам факт покупки автомобиля. Потенциальным автовладельцам это не сулит ничего хорошего: теперь взять кредит ради скидки в 50–100 тысяч, а на следующий день полностью его "закрыть" не получится.

Большая часть автодилеров умудряется схитрить и здесь. В некоторых кредитных предложениях указывается ставка в 0,1 процента. Эти цифры пишут крупным шрифтом на рекламных буклетах, однако при ближайшем изучении становится понятно, что такое предложение делают всего на два года. Дальше — полная ставка, и за её размером лучше следить с самого начала. Скидка на проценты в первые два года, конечно, штука приятная, но финансисты отмечают, что дальше банк частично может "взять своё".

Руководитель департамента кредитования финансовой компании "Маркет капитал менеджмент" Игорь Юн отметил, что при получении договора на трёхлетнюю ссуду банк может частично "разгрузить" скидку на проценты на оставшийся финансовый год.

В ряде случаев банк может даже пойти навстречу клиенту — продать страховку со скидкой и в целом снизить обслуживание кредита, сделать его удобным и комфортным. Но процент при этом может поднять. В работе мы неоднократно встречали кредитные договоры, где прописано повышение ставки с 8–9 процентов до 20 Игорь Юн Руководитель департамента кредитования финансовой компании "Маркет капитал менеджмент"

Как взять дешёвый кредит?

Через специальную программу финансирования некоторые дилеры предлагают купить автомобиль по ставке в 0,1–0,3% годовых на первые два года. Другие предлагает покупать автомобили по ставке от 0,4%, но предложение действует исключительно на седаны и хетчбэки 2018–2019 годов выпуска. На кроссоверы то же предложение не будет настолько выгодным: ставка станет выше — от 2,9% в год. Но даже такое "подорожание" всё равно втрое выгоднее, чем банковские предложения в этом же сегменте. Средний платёж по кредиту в этом случае будет находиться в диапазоне от 17 до 23 тысяч рублей.

Другие автомобильные бренды через банки-партнёры дают минимальную ставку кредита от 0,01%, а первоначальный взнос при этом может быть нулевым. До сих пор востребованы и рассрочки на покупку автомобиля. Условия простые: 50% аванса за автомобиль вносится сразу, остальное клиент платит равными долями, а банк-партнёр предоставляет беспроцентную рассрочку. Но есть одна особенность: ежемесячный платёж в этом случае далёк от комфортного и составляет от 28 до 30 тысяч рублей. Директор компании по управлению активами Олег Лапин поясняет, что часто с низкими кредитами могут продавать и дополнительные продукты.

Для того чтобы стимулировать спрос, кредиты под нулевой или околонулевой процент оформляются на срок от 12 до 90 месяцев. При этом в договор кредитования может входить кредитная карта банка-партнёра, обязательный порог по покупкам и многое другое. Если эти условия клиентом выполняться не будут, то такие действия могут счесть нарушением, а процент пересчитают Олег Лапин Директор компании по управлению активами

Но покупать автомобили на таких условиях выходит не у всех. Финансисты отмечают, что до пандемии банки одобряли примерно 30–35% заявок на такие кредиты. Картина после выхода из режима самоизоляции неясна до конца. С одной стороны, ради продажи автомобилей дилеры и банки должны смягчить условия кредитования, с другой — покупательская способность населения упала, и финансовые учреждения просто боятся увеличения количества "плохих долгов".

Бояться или брать?

Помимо очевидных сложностей, которые могут возникнут при слепом подписании договора нулевого кредитования, в покупке автомобиля на таких условиях есть и плюсы.