ОСАГО по-новому. Зачем Владимир Путин изменил правила страхования автомобилей

Давно пора?

Практика индивидуального расчёта страховки для авто уже давно реализована в большинстве стран мира. Ездишь хорошо и без аварий? Держи скидку, бонусы, программу помощи на дорогах. Нарушаешь, разбиваешься, регулярно "тормозят" полицейские? Держи полис на 30 процентов дороже на три года. На Западе, например в США, такой подход позволяет гибко страховать машину либо только от угона, либо только от ДТП, либо от всего сразу, включая падение метеорита или конец света. Разумеется, "комплексная" страховка от всего и сразу дороже, однако по закону в США страховые компании обязаны предоставлять калькулятор полиса прямо на сайте.

Теперь такой же механизм заработает и в России. Страховщиков после внесения изменений обяжут поместить на сайт калькулятор страхового полиса, в котором подробно будут изложены условия договора: за какие услуги платит автовладелец, стоимость договора целиком, страховая премия агента и многое другое. Кстати, страховая премия, то есть размер суммы, которую зарабатывает страховщик за оказание услуг, будет ограниченна. В союзе страховщиков уже отреагировали на изменения в законопроекте. Как следует из пресс-релиза, размещённого на сайте Российского союза автостраховщиков, новая редакция закона позволяет продолжить курс на индивидуализацию тарифов по ОСАГО.

В прошлом году были внесены изменения в порядок определения коэффициентов КБМ и возраста/стажа. Вводится новый фактор для определения базового тарифа — фактор наличия грубых нарушений правил дорожного движения Игорь Юргенс Президент Российского союза автостраховщиков (РСА)

По словам президента РСА Игоря Юргенса, факторов, которые будут считаться грубым нарушением, сразу несколько.

Во-первых, это состояние опьянения, отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения и если водитель скрылся с места ДТП. Эти обстоятельства могут учитываться страховщиками при заключении договора ОСАГО в течение года по окончании срока наказания Игорь Юргенс Президент Российского союза автостраховщиков (РСА)

Кроме того, по словам Юргенса, при определении базового страхового тарифа может учитываться наличие в течение года до заключения договора ОСАГО неоднократных нарушений: проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд на встречную полосу и существенное превышение скорости — более чем на 60 км/ч. При этом такие нарушения могут учитываться только в том случае, если они зафиксированы не камерами.

Будет дороже?

С первого марта по 30 сентября 2020 года при покупке полиса без диагностической карты (техосмотра) страхователь будет обязан представить её в страховую компанию позже. Если он не сделает этого, в случае ДТП страховая будет иметь право взыскать с владельца машины полную компенсацию, выплаченную потерпевшему. Автоюрист Пётр Сорокин отметил, что за исполнением этой процедуры необходимо следить особенно пристально, поскольку не сделавших техосмотр и не предоставивших его в страховую компанию водителей могут обмануть мошенники, действующие под прикрытием крупных страховых фирм.

Виновнику аварии без техосмотра могут насчитать больший ущерб, чем есть на самом деле. Сделать это есть возможность у экспертов, которые за взятку увеличат сумму ремонта или восстановления, а менеджеры страховой по итогам взыскания с виновника увеличенной суммы могут получить бонусы вполне официальные, проведённые по всем бумагам Пётр Сорокин Автоюрист

Юрист отметил, что конечным итогом могут стать сотни судебных разбирательств, из-за которых страховые компании могут обязать работать только с проверенными агентствами экспертизы. Это в свою очередь может повлечь за собой увеличение срока страховых выплат и удорожание полисов на 20–30 процентов.

Постепенные изменения

В части положений, связанных с порядком оформления диагностической карты, поправки вступают в силу сразу после подписания президентом страны, остальное — через 90 дней после опубликования законопроекта. С этого момента, по словам страхового брокера Татьяны Фильченковой, у страховых компаний начнётся настоящая битва за клиентов, поскольку раньше условия для всех водителей были примерно одинаковы.

После того как ЦБ зафиксирует все условия для работы, можно будет проводить анализ предложений. Но, по моим ощущениям, крупные страховщики столкнутся с повышенной конкуренцией: во-первых, сейчас и так много онлайн-продуктов для страхования, во-вторых, нужно будет совершенствовать механизм продаж, предлагая клиентам наиболее гибкие инструменты и продукты. Навязывание страхования жизни, страховки на страховку и прочих услуг будет отображаться в онлайн-калькуляторах и напрямую будет влиять на сумму полиса Татьяна Фильченкова Страховой брокер

Процедурно страхование по ОСАГО не изменится — заявления в страховую на покупку полиса ОСАГО/каско по-прежнему можно подавать онлайн. Это касается не только обновления или оформления новых страховых полисов, но и любых автомобильных документов и услуг вообще. Ранее мы уже показывали подробную инструкцию о том, как именно оформлять документы на автомобиль во время действия периода самоизоляции.

Самое интересное, по словам страховых агентов, состоит в том, что крупным компаниям придётся полностью перерабатывать механизм ценообразования и по-новому смотреть на тарифы. Учитывать придётся сразу несколько особенностей. Во-первых, из-за ужесточения условий, по которым водителям будут продавать полисы с увеличенной стоимостью, клиентские базы страховщиков могут заметно уменьшиться.