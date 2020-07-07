У Lada Vesta появится 14 коммерческих и специальных версий

У LADA Vesta появится 14 специальных и коммерческих версий, пишет "Лада.Онлайн" со ссылкой на одобрение типа транспортного средства (ОТТС), найденное в базе Росстандарта.

Производством машин займётся нижегородский завод "Инвеставто". Согласно предварительным данным, на базе семейства LADA Vesta появятся машины для врачей, ветеринаров и кинологов. Кроме того, в планах есть мобильная лаборатория и машина ДПС.