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У Lada Vesta появится 14 коммерческих и специальных версий

На базе семейства авто разработают машины для ДПС, врачей и кинологов.

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Фото © ТАСС / Красильников Станислав

У LADA Vesta появится 14 специальных и коммерческих версий, пишет "Лада.Онлайн" со ссылкой на одобрение типа транспортного средства (ОТТС), найденное в базе Росстандарта.

Производством машин займётся нижегородский завод "Инвеставто". Согласно предварительным данным, на базе семейства LADA Vesta появятся машины для врачей, ветеринаров и кинологов. Кроме того, в планах есть мобильная лаборатория и машина ДПС.

Ранее АвтоВАЗ опроверг слухи о скором появлении в модельном ряду Lada минивэнов и уточнил, что не планирует выпускать модели, разработка и производство которых не окупится.

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