АвтоВАЗ сообщил, каких Lada точно не будет в модельном ряду

АвтоВАЗ опроверг слухи о скором появлении в модельном ряду Lada минивэнов и уточнил, что не планирует выпускать модели, разработка и производство которых не окупится.

— Кабриолеты, минивэны и другие редкоземельные типы кузовов мы не выпускаем по очень простой причине — отсутствие массового рынка для таких моделей. Невозможно вернуть инвестиции в этих сегментах при существующих объёмах продаж в год, — сообщила пресс-служба компании порталу "Лада.Онлайн".

Автомобили отечественной марки сейчас представлены в четырёх классах: B+ в лице Lada Vesta, B-класс — Lada XRAY и Lada Granta, SUV — Lada 4x4 и Lada Niva, а также LCV — Lada Largus.