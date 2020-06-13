В Казани локализовали пожар на газораспределительной станции. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.
— Город Казань, территория ООО "Газпром сжиженный газ", пожар локализован в 10 часов 40 минут (мск), — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что высота факельного горения снизилась до двух метров. Ситуация под контролем.
Напомним, взрыв газа в ёмкости 100 кубических метров произошёл в здании, где находилось четыре человека. Одна из цистерн начала пропускать газ. Когда начальник вышел звонить в МЧС, произошёл взрыв. Один человек погиб под завалами, у двух других ожоги конечностей. Лайф публиковал видео с места пожара.
Для тушения огня было привлечено 199 человек и 58 единиц техники, включая беспилотник. Для охлаждения горевшей и соседних ёмкостей с газом работало четыре лафетных ствола.