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В Казани локализовали пожар на газораспределительной станции

В тушении участвовало 199 человек, привлечено 58 единиц техники.

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Фото © ГУ МЧС РФ по Татарстану

В Казани локализовали пожар на газораспределительной станции. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Город Казань, территория ООО "Газпром сжиженный газ", пожар локализован в 10 часов 40 минут (мск), — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что высота факельного горения снизилась до двух метров. Ситуация под контролем.

Напомним, взрыв газа в ёмкости 100 кубических метров произошёл в здании, где находилось четыре человека. Одна из цистерн начала пропускать газ. Когда начальник вышел звонить в МЧС, произошёл взрыв. Один человек погиб под завалами, у двух других ожоги конечностей. Лайф публиковал видео с места пожара.

Для тушения огня было привлечено 199 человек и 58 единиц техники, включая беспилотник. Для охлаждения горевшей и соседних ёмкостей с газом работало четыре лафетных ствола.

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