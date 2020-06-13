В Казани локализовали пожар на газораспределительной станции. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

— Город Казань, территория ООО "Газпром сжиженный газ", пожар локализован в 10 часов 40 минут (мск), — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что высота факельного горения снизилась до двух метров. Ситуация под контролем.

Напомним, взрыв газа в ёмкости 100 кубических метров произошёл в здании, где находилось четыре человека. Одна из цистерн начала пропускать газ. Когда начальник вышел звонить в МЧС, произошёл взрыв. Один человек погиб под завалами, у двух других ожоги конечностей. Лайф публиковал видео с места пожара.