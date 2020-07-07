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Адвокат заявил, что следствие считает США конечными получателями данных от Сафронова

На данный момент дело состоит из семи томов.

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Фото © LIFE

Следствие указало США конечными получателями секретных данных от советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова. Об этом Лайфу заявил его адвокат Иван Павлов.

США упоминаются в уголовном деле. Штаты указаны как государство, которое получило эти сведения от Сафронова через спецслужбы Чехии, — уточнил юрист.

Он добавил, что уголовное дело на данный момент состоит из семи томов.

Напомним, утром 7 июля сотрудники ФСБ задержали в Москве советника главы "Роскосмоса" Сафронова. Дмитрий Рогозин заявил, что у Сафронова не было доступа к закрытой информации. Он занял свой пост всего около двух месяцев назад, а до этого занимался журналистской деятельностью. Суд арестовал Сафронова на два месяца, вину он не признал. Защита намерена обжаловать его арест.

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