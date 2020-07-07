Адвокат заявил, что следствие считает США конечными получателями данных от Сафронова

Следствие указало США конечными получателями секретных данных от советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова. Об этом Лайфу заявил его адвокат Иван Павлов.
— США упоминаются в уголовном деле. Штаты указаны как государство, которое получило эти сведения от Сафронова через спецслужбы Чехии, — уточнил юрист.
Он добавил, что уголовное дело на данный момент состоит из семи томов.
Напомним, утром 7 июля сотрудники ФСБ задержали в Москве советника главы "Роскосмоса" Сафронова. Дмитрий Рогозин заявил, что у Сафронова не было доступа к закрытой информации. Он занял свой пост всего около двух месяцев назад, а до этого занимался журналистской деятельностью. Суд арестовал Сафронова на два месяца, вину он не признал. Защита намерена обжаловать его арест.