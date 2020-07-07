На юго-западе Москвы загорелся НИИ биохимии, где разрабатывается вакцина от коронавируса — видео

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На юго-западе Москвы загорелся Научно-исследовательский институт биохимии РАН, видео пожара опубликовала группа "ВКонтакте" "ДТП и ЧП Москва и МО Онлайн".

Инцидент произошёл по улице Миклухо-Маклая, 16/10 к. 1. Очевидцы сняли пламя, охватившее верх семиэтажного здания, и густые клубы чёрного дыма.

Как сообщили Лайфу в столичном ГУ МЧС, в 23:40 возгорание было полностью ликвидировано.

Сведений о пострадавших не поступало. Причины инцидента устанавливаются.

По данным РИА "Новости", в НИИ разрабатывается перспективная вакцина от CoViD-19. Также там была разработана тест-система для анализа на коронавирусную инфекцию.