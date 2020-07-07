Россия направит в Казахстан медикаменты для борьбы с коронавирусом

Россия поможет Казахстану в борьбе с коронавирусной инфекцией, направив в соседнее государство медикаменты. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев.

— Этот перечень сейчас определён, грузы гуманитарные в ближайшее время прибудут в Казахстан, — приводит его слова "Россия 24".

Он уточнил, что первая партия будет отправлена уже 7 июля. В перечень войдут лекарства российского производства.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Казахстане заражено около 50 тысяч человек. 16 298 человек вылечились, 264 скончались.