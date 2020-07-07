"Я стал частью статистики". У участника группы "Чайф" Владимира Бегунова нашли коронавирус

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Музыкант рок-группы "Чайф" Владимир Бегунов заразился коронавирусной инфекцией. Об этом он сам рассказал на странице коллектива в "Фейсбуке".

— Я стал частью статистики. Поставлен диагноз. Поставлен CoVID. Поставлена пневмония, — сказал Бегунов.

Музыкант добавил, что поражено 10% лёгких. Бегунов призвал не слушать "бессмертных идиотов", которые утверждают, что пандемию придумало мировое закулисье. "Зараза существует, и это неприятно", — отметил артист.