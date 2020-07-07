Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

"Я стал частью статистики". У участника группы "Чайф" Владимира Бегунова нашли коронавирус

У артиста поражено 10% лёгких.

99

Видео © Facebook / ЧАЙФ/CHAIF

Музыкант рок-группы "Чайф" Владимир Бегунов заразился коронавирусной инфекцией. Об этом он сам рассказал на странице коллектива в "Фейсбуке".

Я стал частью статистики. Поставлен диагноз. Поставлен CoVID. Поставлена пневмония, — сказал Бегунов.

Музыкант добавил, что поражено 10% лёгких. Бегунов призвал не слушать "бессмертных идиотов", которые утверждают, что пандемию придумало мировое закулисье. "Зараза существует, и это неприятно", — отметил артист.

Ранее вирусолог оценил угрозу появления нового коронавируса.

Выбор редакции

Loading...