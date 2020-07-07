Проблемы людей с коронавирусом оказались наследием от неандертальцев

Человеческие гены, которые связаны с осложнениями при коронавирусе, были и у неандертальцев. И именно от них наши предки могли их унаследовать. Такие выводы сделали учёные в статье, опубликованной в электронной научной библиотеке bioRxiv.
Специалист по неандертальской генетике Хуго Цеберг и шведский генетик Сванте Паабо выяснили, что участки генома, которые связаны с осложнениями при CoViD-19, встречались как у европейских, так и у азиатских неандертальцев.
Сейчас эти гены встречаются у 63% жителей Бангладеш. По мнению Паабо, этим фактом частично можно объяснить, почему от коронавируса умирает так много бангладешцев. Также эти гены встречаются у 8% европейцев, реже всего они есть у американцев и жителей Восточной Азии.
Как отмечают учёные, возможно, раньше такие участки генома помогали людям переносить вирусы. Но через десятки тысяч лет всё могло кардинально измениться.
Как сообщал Лайф, за минувшие сутки в России коронавирус подтвердился у 6368 человек. При этом количество выздоровевших увеличилось до 463 880 человек. Эпидемия в России продолжает отступать, но эксперты отмечают, опасность ещё не миновала. Так, Леонид Рошаль напомнил россиянам про необходимость носить маски в общественных местах. Он заметил, что, если эпидемиологическая ситуация ухудшится, горожане начнут винить власти, а не себя.