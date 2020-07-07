Проблемы людей с коронавирусом оказались наследием от неандертальцев

Человеческие гены, которые связаны с осложнениями при коронавирусе, были и у неандертальцев. И именно от них наши предки могли их унаследовать. Такие выводы сделали учёные в статье, опубликованной в электронной научной библиотеке bioRxiv.

Специалист по неандертальской генетике Хуго Цеберг и шведский генетик Сванте Паабо выяснили, что участки генома, которые связаны с осложнениями при CoViD-19, встречались как у европейских, так и у азиатских неандертальцев.

Сейчас эти гены встречаются у 63% жителей Бангладеш. По мнению Паабо, этим фактом частично можно объяснить, почему от коронавируса умирает так много бангладешцев. Также эти гены встречаются у 8% европейцев, реже всего они есть у американцев и жителей Восточной Азии.

Как отмечают учёные, возможно, раньше такие участки генома помогали людям переносить вирусы. Но через десятки тысяч лет всё могло кардинально измениться.