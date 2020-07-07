В России изменится внешний вид водительских прав

Министерство внутренних дел подготовило изменения касательно внешнего вида водительских прав. Об этом сообщается на сайте МВД.

На лицевую сторону документа к названию "Водительское удостоверение" будет добавлено две версии на французском и английском языках: Permis de conduire и Driving licence. Они будут продублированы сиреневым цветом в столбик именно в таком порядке.

Также изменения коснутся перечня сведений, которые необходимо вносить в документы на автомобиль. В свидетельстве о регистрации нужно будет указывать данные о мощности двигателя и сроке государственной регистрации транспортного средства, поставленного на учёт на ограниченный период.

Однако заменять старые бланки паспортов не придётся. Они будут актуальны до окончания срока.

Проект приказа проходит процедуру оценки на Едином портале нормативных актов.