"Америка будет в одиночестве". Трамп уведомил конгресс о выходе США из ВОЗ

— Это не защитит ни интересы США, ни жизни американцев — американцы останутся больны, а Америка будет в одиночестве, — подчеркнул Менедес.

Напомним, в середине апреля Трамп лишил ВОЗ финансирования со словами о том, что организация "не справилась со своей основной обязанностью и должна нести ответственность". В ООН раскритиковали подобное решение. В свою очередь Трамп назвал ВОЗ марионеткой Китая и в очередной раз заявил, что организация плохо работала и не предоставила информацию о коронавирусе вовремя. 29 мая он заявил, что США прекращают сотрудничество.