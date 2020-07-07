Защита Сафронова намерена обжаловать его арест по делу о госизмене — видео

Защита советника главы "Роскосмоса" и бывшего журналиста "Коммерсанта" Ивана Сафронова намерена обжаловать арест и считает его необоснованным и незаконным, об этом сообщил Лайфу адвокат подозреваемого в госизмене Олег Елисеев.

Юрист отметил, что защита просила суд не арестовывать Сафронова, однако их заявление не было удовлетворено. По словам Елисеева, пока не вполне понятно, как именно будет строиться процесс, предстоит ознакомиться с обвинениями и всеми представленными документами.

Адвокат отметил, что заседания и далее будут проходить в закрытом формате, поскольку предоставляемые сведения являются государственной тайной. Защита не имеет права раскрывать деталей. На вопрос, связаны ли инкриминируемые Сафронову деяния с его прежней деятельностью в "Коммерсанте" и "Ведомостях", юрист сказал, что Иван всегда останется журналистом.

— Иван чувствует себя сносно, несмотря на пережитый стресс, передаёт всем привет и держится молодцом, — сказал адвокат.

Когда будет предъявлено официальное обвинение, Елисеев не пояснил, однако ближайшие следственные действия должны состояться 20 июля. Сейчас бывший журналист является подозреваемым в госизмене. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

В "Роскосмосе" отказались комментировать арест советника главы ведомства, сообщает РИА "Новости".